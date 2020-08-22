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أخبار العالم

مستشار ترامب السابق للأمن القومي في حوار حصري مع صدى البلد: إيران تهدد الشرق الأوسط وأمريكا لن تردعها

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:02 م
بولتون وترامب
بولتون وترامب
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أحمد قاسم
أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، أن النفوذ الإيراني في المنطقة العربية يتصاعد، موضحًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليست لديه أي استراتيجية لردع طهران. 

ولدى سؤال "صدى البلد" في حواره الذي أجرته مع بولتون لأول مرة في الشرق الأوسط، عن عن عدم وجود حتى الآن ردع أمريكي حاسم للنفوذ الإيراني في المنطقة قال بولتون: "لقد وصفت في كتابي بالتفصيل رؤيتي لخطأ ترامب في عدم رده على استهداف إيران للطائرة الأمريكية المسيرة وتصرفاتها الأخرى مثل مهاجمة السفن واستهداف منشآت أرامكو السعودية".

وأضاف: "استهداف قاسم سليماني كان تصرفًا سليمًا، لكني لا اعتقد أن هذين القرارين، الذي اختلفت مع أحدهما، يعكس استراتيجية متسقة إزاء إيران. وأحد عواقب الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 كان نقل العديد من الأصول المجمدة إلى إيران بعد رفع العقوبات، واستئناف إيران لبرامجها الصاروخية رغم التزامها بعكس ذلك".

واستطرد: "لكن الاتفاق أيضًا ساهم في تنشيط الاقتصاد الإيراني وتعزيز قدرات طهران العسكرية ما جعلها ترفع سقف دعمها للإرهاب والانخراط في حملة مكافحة داعش. هذا الأمر كان هدفًا استراتيجيًا قديمًا لإيران، أن تحصل على نفوذ قوي في العراق وسوريا ولبنان.. أي من إيران للبحر المتوسط".

وقال إن كل تلك الأمور جعلت إيران متفوقة استراتيجيًا على الدول العربية وإسرائيل، لذلك إيران تسعى لتحقيق استراتيجية كبرى، معربًا عن اعتقاده أن قرارات ترامب على غرار الانسحاب من الاتفاق النووي كانت مهمة للغاية، لم يكن لديها استراتيجية للردع.

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