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بمميزات أعلى.. النقل العام: أسطول من السيارات بالهيئة مزود بالغاز الطبيعي بدلا من السولار

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:36 ص
رزق على، رئيس هيئة
رزق على، رئيس هيئة النقل العام
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هاجر إبراهيم
قال رزق على، رئيس هيئة النقل العام، إنه تم اليوم، السبت، إنشاء 20 أتوبيس نقل عام بالغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن الهيئة عقدت اتفاقا مع الشركات ليكون هناك 150 أتوبيسا يعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار.


وأضاف "على"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اليوم أول انطلاقة لأتوبيس هيئة النقل محول من سولار إلى غاز الطبيعي، والذى خضع لتجارب طويلة جدا، موضحا أن تلك التجارب استغرقت أربعة أشهر، كما أنه سيتم البدء بـ 300 أتوبيس.


وتابع: "مثلما قال وزير النقل سيكون هناك خلال عامين أسطول من السيارات بالهيئة مزود بالكامل من سولار إلى غاز طبيعي"، لافتا إلى أنه متوفر أكثر وسعره أقل كما أنه جيد للبيئة وتوفير حوالى 100 ألف جنيه.


وأشار إلى أن تلك الأتوبيسات هى نفسها التي تقوم ألمانيا باستعمالها، متابعا أن الدولة تبذل مجهودا كبيرا لخدمة المواطنين.
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