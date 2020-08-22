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أخبار البلد

متاحة لجميع الركاب.. مترو الأنفاق يدعو المواطنين لاستخراج الاشتراكات المدعمة

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:20 م
صدى البلد
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ناشدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق في بيان صادر عنها اليوم، مستخدمي المترو بصفة دورية ومستمرة بعمل الاشتراكات المخفضة والمدعمة والمتاحة لكل فئات الركاب.  

وأشار البيان إلى أن شركة المترو أتاحت ثلاثة أنواع من الاشتراكات للأشخاص غير الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، الأول هو اشتراك شهري بإجمالي 60 رحلة وتصل فيه نسبة تخفيض الاشتراك لمرحلة واحدة بعدد 8 محطات إلى 38.3% وتصل نسبة التخفيض للمرحلتين لـ 16 محطة إلى 45.2% كما تصل نسبة التخفيض لثلاث مراحل لـ 25 محطة إلى 55% بينما يصل إلى 40% لأربع مراحل لـ 39 محطة.

وأضاف البيان أن النوع الثاني من الاشتراكات الخاصة بالجمهور هو الاشتراك ربع السنوي بإجمالي 180 رحلة وتصل فيه نسبة تخفيض الاشتراك لمرحلة الـ8 محطات إلى 44.4% وتصل نسبة التخفيض للمرحلتين لـ 16 محطة إلى 50% كما تصل نسبة التخفيض لثلاث مراحل 25 محطة  إلى 57.8% بينما نسبة التخفيض تصل إلى 44.4% لأربع مراحل لـ 39 محطة.

وأوضح البيان أن النوع الثالث من اشتراكات الجمهور هو الاشتراك السنوي الذي تصل فيه نسبة التخفيض لخطين إلى 62.2% ونسبة التخفيض لثلاث خطوط إلى 52.5%.

كما أشار البيان إلى أن اشتراكات الطلبة ربع السنوية تصل فيها نسبة التخفيض إلى 96.3٪ للمرحلة الواحدة لـ 8 محطات وإلى 97.4% للمرحلتين لـ 16محط وإلى 98.2% للثلاث مراحل لـ 25 محطة وإلى 97.7% لأربع مراحل لـ 39 محطة.

وأوضح البيان أن نسبة التخفيض في الاشتراكات ربع السنوية لذوي الاحتياجات الخاصة تصل إلى 98.8% لثلاث مراحل لـ 25 محطة وإلى 98.5% لـ اربع مراحل لـ 39 محطة وان قيمة التذكرة العادية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة تصل إلى 50 قرشا.

وعن اشتراكات كبار السن أشار بيان الشركة إلى أن نسبة التخفيض في الاشتراكات الربع سنوي لكبار السن تصل إلى 92.5% لـ أربع مراحل لـ 39 محطة.

وبخصوص اشتراكات مصابي وأسر الشهداء، أوضح البيان أن الاشتراكات ربع السنوية الخاصة بمصابي وأسر شهداء العمليات الإرهابية والأمنية والثورة تصل نسبة تخفيض الاشتراك بها الى72.2% للمرحلة الأولى لـ 8 محطات وإلى 75% للمرحلتين لـ 16 محطة وإلى 78.9 ٪ للثلاثة مراحل لـ 25 محطة وإلى 72.2%  لـ 4 محطات لـ 39 محطة كما أشار البيان إلى وجود تخفيضات للسادة الصحفيين ورجال الشرطة والقوات المسلحة.

يذكر أن مكاتب الاشتراكات تتواجد في الخط الأول بمحطات حلوان، عين حلوان، المعادي، دار السلام، الزهراء، احمد عرابي (مصلحي)، الشهداء ١، حدائق الزيتون، عين شمس، عزبة النخل، المرج، المرج الجديدة ابتداء من الساعة الثامنة صباحا حتي الرابعة عصرا.

كما تتواجد مكاتب الاشتراكات في الخط الثاني بمحطات كلية الزراعة، المظلات، روض الفرج، مسرة، الشهداء ٢، العتبة ٢، الدقي، جامعة القاهرة، الجيزة، المنيب ابتداء من الساعة الثامنة صباحا حتي الرابعة عصرا، وفي الخط الثالث تتواجد مكاتب الاشتراكات في محطة عدلي منصور، هليوبوليس، العباسية، العتبة ٣، ابتداء من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا.
متاحة لجميع الركاب.. مترو الأنفاق يدعو المواطنين لاستخراج الاشتراكات المدعمة
متاحة لجميع الركاب.. مترو الأنفاق يدعو المواطنين لاستخراج الاشتراكات المدعمة
متاحة لجميع الركاب.. مترو الأنفاق يدعو المواطنين لاستخراج الاشتراكات المدعمة
متاحة لجميع الركاب.. مترو الأنفاق يدعو المواطنين لاستخراج الاشتراكات المدعمة
متاحة لجميع الركاب.. مترو الأنفاق يدعو المواطنين لاستخراج الاشتراكات المدعمة
متاحة لجميع الركاب.. مترو الأنفاق يدعو المواطنين لاستخراج الاشتراكات المدعمة
متاحة لجميع الركاب.. مترو الأنفاق يدعو المواطنين لاستخراج الاشتراكات المدعمة
متاحة لجميع الركاب.. مترو الأنفاق يدعو المواطنين لاستخراج الاشتراكات المدعمة
متاحة لجميع الركاب.. مترو الأنفاق يدعو المواطنين لاستخراج الاشتراكات المدعمة
متاحة لجميع الركاب.. مترو الأنفاق يدعو المواطنين لاستخراج الاشتراكات المدعمة
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