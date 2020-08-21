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التذكرة بـ 50 قرشا.. تعرف على نظام اشتراكات المترو الجديد.. فيديو

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 12:40 م
رئيس هيئة مترو الأنفاق
رئيس هيئة مترو الأنفاق
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نورهان رأفت
قال الدكتور عصام والي ، رئيس هيئة مترو الأنفاق ، إن نظام الإشتراكات الجديدة بهيئة مترو الأنفاق ، يتم حساب سعر التذكرة من خلالها بقيمة 50 قرش لأية عدد محطات .

وأكد رئيس هيئة مترو الأنفاق ، خلال حواره لـ برنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن الإشتراكات مخفضة لذوي الإحتياجات الخاصة والطلاب ، بنسبة تصل لـ 98 %.

وأضاف رئيس هيئة مترو الأنفاق، أن محطات الخط الرابع الجديد، تبدا من محطة هارون وحتى نادي الشمس، وهي المحطات العلوية .

على الجانب الآخر، بحث وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير مع ماساكى نوكى، السفير الياباني بالقاهرة، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، آخر المستجدات الخاصة بالخط الرابع لمترو الأنفاق، وذلك بحضور ممثلي الجايكا في مصر وطوكيو ومسئولي وزارة النقل.

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