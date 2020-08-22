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برلمان

في ظل مواجهة كورونا.. نائب يقدم روشتة للمواطنين بشأن عودة صلاة الجمعة بالمساجد

السبت 22/أغسطس/2020 - 02:49 م
الصلاة فى المساجد
الصلاة فى المساجد
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فريدة محمد
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك أمورا يجب أن يطبقها المواطن ويلتزم بها مع عودة صلاة الجمعة بالمساجد وذلك لضمان عدم ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وجتى لا تغلق المساجد مجددا.

وشدد أبو العلا فى بيان صحفى له، على ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية، حيث أن هناك إجراءات يجب معرفتها قبل الذهاب للصلاة وذلك كاصطحاب السجادة الخاصة وارتداء الكمامة أثناء الصلاة وتعقيم اليدين جيدا وتجنب المصافحة أو المعانقة واستخدام منديل حال العطس أو السعال والتخلص منه سريعا، وارتداء شراب بحيث يتم خلعه وغسله فور الوصول للمنزل.

وأكد أبو العلا،  أن المواطنين يجب أن يكونوا أكثر وعيا ولا يذهبوا للصلاة إذا شعروا بأي من أعراض البرد فضلا عن عدم اصطحاب الأطفال إلى المسجد، وتناول أطعمة غنية بفيتامين سي والتي من شأنها ان تساهم في زيادة وتقوية المناعة، مشددا على ضرورة تعقيم السجاجيد الخاصة بالمساجد بإستمرار وتهويتها طبيعيا، مع تجنب استخدام المراوح أو التكييفات. 

وأختتم حديثه بالتأكيد علي ضرورة  تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فى كل المساجد بدافع من المواطنين والا تكون المدة الزمنية للخطبة طويلة، مؤكدا أن عودة صلاة الجمعة كانت مطلبا جماهيريا من جموع المواطنين، ومن ثم الالتزام بالتدابير لابد أن يكون على نفس المستوى حفاظا على صحة الجميع، واستمرارا لوجود هذه النعم.
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