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برلمان

صحة البرلمان تكشف حصاد أبرز القوانين الصادرة من مجلس النواب

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:03 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب سامى المشد ، امين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن مجلس النواب أصدر خلال أدوار الإنعقاد الخمس حزمة كبيرة من القوانين التى تصب فى التنمية والبناء ، بهدف بناء الدولة المصرية التى كانت مهلهلة.

وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه حينما جاء الرئيس السيسى إلى الحكم ساهم فى بناء الدولة فى كل القطاعات ، بعد أن كانت مهلهلة.

وأكد أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن القوانين التى أصدرها مجلس النواب كثيرة جدا منها قانون التأمين الصحى الشامل ، الذى أحدث ظفرة هائلة ونقلة فى مجال الصحة ، كما تم تعديل قانون الصناعة وإصدار قانون الإستثمار.

وتابع: كما أصدر البرلمان أيضا قانون الرقابة المالية و قانون البناء الموحد فى مجال الإسكان ، مشيرا إلى أن مجلس النواب أصدر تشريعات فى كل قطاعات الدولة.
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