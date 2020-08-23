صحة البرلمان تكشف حصاد أبرز القوانين الصادرة من مجلس النواب

قال النائب سامى المشد ، امين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن مجلس النواب أصدر خلال أدوار الإنعقاد الخمس حزمة كبيرة من القوانين التى تصب فى التنمية والبناء ، بهدف بناء الدولة المصرية التى كانت مهلهلة.





وأشار المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه حينما جاء الرئيس السيسى إلى الحكم ساهم فى بناء الدولة فى كل القطاعات ، بعد أن كانت مهلهلة.





وأكد أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أن القوانين التى أصدرها مجلس النواب كثيرة جدا منها قانون التأمين الصحى الشامل ، الذى أحدث ظفرة هائلة ونقلة فى مجال الصحة ، كما تم تعديل قانون الصناعة وإصدار قانون الإستثمار.



