إيمان يوسف تبدأ تصوير مشاهدها في تعويذة رشيدة

بدأت الفنانة الشابة إيمان يوسف تصوير أول مشاهدها في مسلسل تعويذة رشيدة، والذي تقوم فيه بدور "هانيا" وهي صحفية وصولية تسعي لتحقيق أحلامها وأهدافها وتقع في مجموعة صراعات بين رئيس تحريرها وزملائها بالجريدة.
تعويذة رشيدة قصة وسيناريو وإخراج حاتم صلاح الدين وإنتاج هانى وليم و بطولة نضال الشافعى ومايا نصرى وراندا البحيرى وايمان يوسف.
وحرصت إيمان يوسف على عقد جلسة تصوير جديدة للمسلسل، واختارت لمسات هادئة من الميكب من مى مقلد، فوتوجرافر محمد سالم.
يذكر أن أخر أعمالها مسلسل شريط 6 مع الفنان خالد الصاوي، ومسلسل سوبر ميرو مع الفنان حمدي المرغني، وأخر أعمالها بمسلسل بين القبائل، ومشاركتها في مسلسل لما كنا صغيرين مع الفنان خالد النبوي.
تعويذة رشيدة قصة وسيناريو وإخراج حاتم صلاح الدين وإنتاج هانى وليم و بطولة نضال الشافعى ومايا نصرى وراندا البحيرى وايمان يوسف.
وحرصت إيمان يوسف على عقد جلسة تصوير جديدة للمسلسل، واختارت لمسات هادئة من الميكب من مى مقلد، فوتوجرافر محمد سالم.
يذكر أن أخر أعمالها مسلسل شريط 6 مع الفنان خالد الصاوي، ومسلسل سوبر ميرو مع الفنان حمدي المرغني، وأخر أعمالها بمسلسل بين القبائل، ومشاركتها في مسلسل لما كنا صغيرين مع الفنان خالد النبوي.