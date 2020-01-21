إيمان يوسف: شريط 6 بداية جديدة.. والفنان خالد الصاوي أكتر حد بيدعمني.. فيديو

قالت الفنانة إيمان يوسف، إنها ستقوم بتأدية دور "هدى" في فيلم شريط 6، وهي أخت الفنان خالد الصاوي الذي كان يدعمني كثيرا أثناء تأدية المشاهد، وكنت متوترة إلى حد كبير، ولكنه كان يساندني بكلماته.



وأضافت إيمان يوسف، أنها تحلم بالتمثيل مع الفنانة القديرة نادية الجندي والفنان الكبير عادل إمام، مضيفة أن الموهبة أقوى من الجمال في عالم التمثيل لأنه يعتمد على الحضور والذكاء.



ولفتت إلى أن دور والدتها الكبير في مساندتها، بالإضافة إلى أنها شاركت في مسابقة ميس أرب وورلد واجتازت مراحل كثيرة وحصلت على درجة وصيفة 3.



تابعت أنها حاصلة على مركز ثاني جمهورية للكرة الطائرة، بالاضافة إلى أنها شاركت في العديد من الأفلام القصيرة التي تم تصعيدها لمهرجانات عربية ودولية ولكنها لم تستطع السفر بسبب الدراسة في هذا الوقت.

