AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

إيمان يوسف: شريط 6 بداية جديدة.. والفنان خالد الصاوي أكتر حد بيدعمني.. فيديو

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 05:16 م
الفنانة إيمان يوسف
الفنانة إيمان يوسف
Advertisements
آلاء حسن - عدسة: إبراهيم قنديل
قالت الفنانة إيمان يوسف، إنها ستقوم بتأدية دور "هدى" في فيلم شريط 6، وهي أخت الفنان خالد الصاوي الذي كان يدعمني كثيرا أثناء تأدية المشاهد، وكنت متوترة إلى حد كبير، ولكنه كان يساندني بكلماته.

وأضافت إيمان يوسف، أنها تحلم بالتمثيل مع الفنانة القديرة نادية الجندي والفنان الكبير عادل إمام، مضيفة أن الموهبة أقوى من الجمال في عالم التمثيل لأنه يعتمد على الحضور والذكاء.

ولفتت إلى أن دور والدتها الكبير في مساندتها، بالإضافة إلى أنها شاركت في مسابقة ميس أرب وورلد واجتازت مراحل كثيرة وحصلت على درجة وصيفة 3.

تابعت أنها حاصلة على مركز ثاني جمهورية للكرة الطائرة، بالاضافة إلى أنها شاركت في العديد من الأفلام القصيرة التي تم تصعيدها لمهرجانات عربية ودولية ولكنها لم تستطع السفر بسبب الدراسة في هذا الوقت.
إيمان يوسف: شريط 6 بداية جديدة.. والفنان خالد الصاوي أكتر حد بيدعمني.. فيديو
إيمان يوسف: شريط 6 بداية جديدة.. والفنان خالد الصاوي أكتر حد بيدعمني.. فيديو
إيمان يوسف: شريط 6 بداية جديدة.. والفنان خالد الصاوي أكتر حد بيدعمني.. فيديو
إيمان يوسف: شريط 6 بداية جديدة.. والفنان خالد الصاوي أكتر حد بيدعمني.. فيديو
إيمان يوسف: شريط 6 بداية جديدة.. والفنان خالد الصاوي أكتر حد بيدعمني.. فيديو
إيمان يوسف: شريط 6 بداية جديدة.. والفنان خالد الصاوي أكتر حد بيدعمني.. فيديو
إيمان يوسف: شريط 6 بداية جديدة.. والفنان خالد الصاوي أكتر حد بيدعمني.. فيديو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الفن.. تعليق نارى من عفاف شعيب على خلع حجاب حلا شيحة وشهيرة وسهير رمزى.. وأول رد من رانيا يوسف بعد براءتها من اتهام خالد يوسف

نجومنا الكبار .. إيمي سمير غانم تنشر صورة مع صلاح عبد الله ويوسف شعبان

عرض "شريط 6" لـ خالد الصاوي في عيد الفطر

إيمان يوسف "نوسة" في بنت القبائل

إيمان يوسف تكشف لـ صدى البلد عن عملها الجديد .. فيديو

ترشيحاتنا

فيديوجراف| النهر السري في إسرائيل.. هل أخفوه عمدا؟

رضا عبد العال: بقاء صالح جمعة يفضح جُبن إدارة الأهلي.. فيديو

السر في الممر.. شاهد نزلاء فندق يتفاجأون بفيل ضخم يتجول خلسة في الردهة

الكاف يعمق جراح النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي بأبطال إفريقيا

قطر بين الضلال والتضليل.. «الدوحة» هربت شحنة أسلحة إلى ليبيا وزعمت أنها مساعدات طبية

أوباميانج بديلا لـ سواريز في برشلونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبد المنعم رياض.. حكاية تمثال شاهد على بطل ذهبي استشهد وسط جنوده

السر في الممر.. شاهد نزلاء فندق يتفاجأون بفيل ضخم يتجول خلسة في الردهة

صدمة علمية.. درجة حرارة أجسادنا ليست 37