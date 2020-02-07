في دور زهرة.. إيمان يوسف تنضم لـ مسلسل قوت القلوب

انضمت الممثلة الشابة إيمان يوسف، إلى مسلسل قوت القلوب بدور زهرة.

العمل من بطولة ماجدة زكي وخالد زكي وسهر الصايغ ونرمين ماهر، وهذا العمل من إخراج مجدي أبو عميرة

وعرض لإيمان يوسف مؤخرا بين القبائل مع الفنان خالد الصاوي بدور نوسة، ومسلسل سوبر ميرو فى رمضان ٢٠١٩ بطولة إيمى سمير غانم وحمدى المرغنى وسمير غانم والمخرج وليد الحلفاوى التى كانت تقوم فيه بدور هويدا.









كما شاركت أيضا الممثلة فى مسابقة "ميس ارب وورلد ٢٠٢٠" وأوضحت إيمان أنها درست التمثيل عن طريق ورش عمل مكثفة مع الدكتور محمد عبد الهادى وأنها شاركت فى أكثر من ٥ أفلام قصيرة مع طلاب بمشاركة طلاب معهد السينما للمشاركة فى المهرجانات العربية والدولية.











