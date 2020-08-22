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محافظات

محافظ مطروح يتفقد تطوير الحملة الميكانيكية وموقف سيارات الضبعة

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:46 م
تحرير 18 محضرا ورفع
تحرير 18 محضرا ورفع الإشغالات في حملة بمدينة الواسطى
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ايمن محمود

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت أعمال التطوير  بالحملة الميكانيكية  بمدينة الضبعة  بالاضافة الى موقف سيارات المدينة. 

وتمت أعمال تطوير وإنشاء الحملة الميكانيكية بالضبعة  على مرحلتين، الأولى الدور الأرضي وجراج سيارات بتكلفة مليون ونصف المليون جنيه، والمرحلة الثانية استكمال الدور الثاني للمبنى بتكلفة مليون جنيه.




كما تضم الحملة الميكانيكية بالضبعة  8 مكاتب و2 دورة مياه وقاعة اجتماعات وبوفيه.


ووجه محافظ مطروح بإعادة تنظيم السيارات داخل الجراج لسهولة خروجها ودخولها، بالإضافة إلى تجهيز  دفاتر داخل الحملة  بحركة السيارات اليومية.

كما تفقد محافظ مطروح، الموقف الجديد للسيارات موجها برفع كفاءة الموقف وعمل مداخل ومخارج بالإضافة إلى تخطيط الأرض لوقوف السيارات بالمكان المخصص لها، وإنشاء مظلات ومقاعد للمواطنين.


رافق المحافظ اللواء هاني يوسف، رئيس مجلس ومدينة الضبعة، والمهندس محمد الباهي، وكيل وزارة الإسكان، وعدد من الأجهزة التنفيذية والشعبية وعمد ومشايخ وعواقل وشباب الضبعة.
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