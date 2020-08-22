العراق يتهم إيران بتعمد خفض منسوب مياه الأنهار

قالت وزارة الري والموارد المائية في العراق إن خفض تدفق مياه نهري سيروان والزاب من الجانب الإيراني يسبب ضررًا كبيرًا للبلاد.





وذكر المتحدث باسم الوزارة عوني ذياب، وفقا لوكالة الأنباء العاقية، أن الانخفاض الذي حدث في نهر سيروان في مقدمة سد دربنديخان ونهر الزاب الأسفل في مقدمة سد دوكان يعدّ مخالفة.





وأضاف أنه سيتسبب بضرر كبير للعراق، خاصة على نهر ديالى، الذي تعتمد عليه محافظة ديالى بالكامل، وكذلك بالنسبة لسد دوكان الذي يعتمد عليه مشروع ري كركوك، إضافة إلى كون المياه المخزونة في سد دوكان تسهم في رفد نهر دجلة أيضًا.





وأوضح المتحدث أن الوزارة رصدت انخفاض المياه قبل 4 أيام تقريبا، ما أدى إلى نقص كبير جدًا في نهر سيروان من 47 مترًا مكعبًا في الثانية إلى سبعة أمتار مكعبة في الثانية، والتصاريف في مقدمة سد دوكان في نهر الزاب الأسفل وصلت إلى 2 متر مكعب في الثانية، وهذا يعني تقريبًا القطع الكامل للمياه.





وأكد أن هذا الإجراء أثر بشكل كبير في الخزين المائي لسدي دوكان ودربنديخان، إضافة إلى التأثير المباشر على المواطنين في حوض الأنهر المذكورة.





وطالبت الوزارة الجانب الإيراني والمختصين في مجال إدارة الموارد المائية هناك بإعادة التدفق المائي إلى ما كان عليه وبشكله الطبيعي.