AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عداد كورونا في السعودية .. 1184 اصابة جديدة و39 وفاة

السبت 22/أغسطس/2020 - 05:53 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
Advertisements
محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل 1184 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس المستجد منذ بداية تفشي الجائحة وحتي الأن الي 306.370 حالة.

وذكرت الصحة السعودية في بيان لها اليوم انه تم تسجيل 39 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس المستجد منذ بداية الجائحة وحتي الأن الي 3619 حالة وفاة.
 
وكشفت الوزارة عن تسجيل 1374 حالة تعافٍ إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليص بذلك إجمالي حالات الشفاء داخل المملكة الي 278.441  حالة.
  
وقالت الصحة السعودية أن نسبة الإناث بين الإصابات الجديدة بلغت 45%، ونسبة الذكور 55%، فيما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%، لافتةً إلى أنه تم إجراء 59.120 فحصا مخبريا جديدا، ليبلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 4.622.637 فحصا مخبريا دقيقا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا يتراجع ..الصحة السعودية: 1993 إصابة جديدة و27 وفاة بالفيروس القاتل

الفيروس يتراجع في الأردن.. 5 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 1569 إصابة جديدة بــ كورونا

أخبار السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. 29337 إصابة كورونا و3269 وفاة.. وتعرف على حقيقة استقبال المملكة للوافدين والسياح

السعودية تسجل 1383 إصابة جديدة بكورونا و35 وفاة

الأردن تعلن تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد حنان سليمان.. تعرف على عمرها الحقيقي

من قنا إلي الاسماعيلية.. قصة مأساوية لشقيقين لقيا مصرعهما داخل حوض استزراع سمكي

ضبط سيدة مغربية متهمة بتعذيب طفلة في الجيزة

مستشار الرئيس للصحة: مستمرون فى الإجراءات الاحترازية حتى مارس المقبل.. فيديو

كل حاجة فى وقتها.. وزيرة الصحة تكشف عن استعدادات مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا

وزيرة الصحة: تراجع ملحوظ فى أعداد مصابي كورونا.. ويجب عدم التراخى مع الوباء

AdvertisementS

كيس كاراتيه بـ 5 جنيه والهدايا بالدولار.. ما القصة؟

انفراد| جون بولتون مستشار ترامب السابق يتحدث عن حرب مصر ضد الإرهاب وخطورة الوضع في ليبيا

تلقى رشوة جنسية لتسريب الامتحان.. الإدارية العليا تعزل عميد تربية ببنها

وزيرة الصحة: تراجع ملحوظ فى أعداد مصابي كورونا.. ويجب عدم التراخى مع الوباء

متاحة لجميع الركاب.. مترو الأنفاق يدعو المواطنين لاستخراج الاشتراكات المدعمة

شاهد.. احتفال لبنانيين في السعودية يثير جدلا على تويتر بسبب"التعري الفاضح"

تعديلات جديدة على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك..مفاجأة ثلاثي الوسط

سيارة مسرعة تدهس «أمًا حاملاً» ورضيعتها .. فيديو

كل حاجة فى وقتها.. وزيرة الصحة تكشف عن استعدادات مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا

هل زوجي في الدنيا هو نفس زوجي في الآخرة؟.. الإفتاء تجيب

مرتدية خاتمًا.. أصالة تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة خطوبتها| تفاصيل

محكمة أمريكية ترفض طلب ترامب وتحدد موعدا عاجلا لفحص سجلاته الضريبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول معلومات عن هيونداي i20 N الهاتشباك الجديدة.. صور

صور تشويقية جديدة لـ جراند واجونير 2022 قبل التدشين الرسمي

رسميا.. انطلاق بريفاس موديل 2021 من جيلى.. صور