عداد كورونا في السعودية .. 1184 اصابة جديدة و39 وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل 1184 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس المستجد منذ بداية تفشي الجائحة وحتي الأن الي 306.370 حالة.





وذكرت الصحة السعودية في بيان لها اليوم انه تم تسجيل 39 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس المستجد منذ بداية الجائحة وحتي الأن الي 3619 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة عن تسجيل 1374 حالة تعافٍ إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليص بذلك إجمالي حالات الشفاء داخل المملكة الي 278.441 حالة.

وقالت الصحة السعودية أن نسبة الإناث بين الإصابات الجديدة بلغت 45%، ونسبة الذكور 55%، فيما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%، لافتةً إلى أنه تم إجراء 59.120 فحصا مخبريا جديدا، ليبلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 4.622.637 فحصا مخبريا دقيقا.