سعر الدولار اليوم الأحد 23-8-2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 23-8-2020، للأسبوع الثاني علي التوالي.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه كمتوسط سعري له لدي البنك المركزي المصري نحو 15.88جنيه للشراء و 15.98 جنيه للبيع.
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سجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد نحو 15.87 جنيه للشراء و 15.97 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " بلوم، الأهلي اليوناني، المصرف العربي الدولي، التنمية الصناعية، البركة، الأهلي المصري، مصر، الاسكندرية، اتش اس بي سي، التجاري الدولي، الاستثمار العربي، كريدي أجريكول" نحو 15.88 جنيه للشراء و 15.98 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصر إيران للتنمية، الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الاسلامي، عودة، النصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي، التعمير والاسكان، الكويت الوطني، قناة السويس" نحو 15.89 جنيه للشراء و 15.99 جنيه للبيع.