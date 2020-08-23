AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 23-8-2020

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:02 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
Advertisements
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك  في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 23-8-2020، للأسبوع الثاني علي التوالي.


وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه كمتوسط سعري له لدي البنك المركزي المصري نحو 15.88جنيه للشراء و 15.98 جنيه للبيع.


سجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد نحو 15.87 جنيه للشراء و 15.97 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " بلوم، الأهلي اليوناني، المصرف العربي الدولي، التنمية الصناعية، البركة، الأهلي المصري، مصر، الاسكندرية، اتش اس بي سي، التجاري الدولي، الاستثمار العربي، كريدي أجريكول" نحو 15.88 جنيه للشراء و 15.98 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصر إيران للتنمية، الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الاسلامي، عودة، النصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي، التعمير والاسكان،  الكويت الوطني، قناة السويس" نحو 15.89 جنيه للشراء و 15.99 جنيه للبيع.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدولار يفقد 7 قروش في 3 أيام.. 16.1 جنيه أعلى سعر بالبنوك

الدولار مستقر بالبنوك منذ 3 أيام.. اعرف الأسعار

سعر الدولار يتراجع 4 قروش أمام الجنيه اليوم

استقرار أسعار الدولار في مستهل تعاملات اليوم

استقرار الدولار في مستهل التعاملات بالبنوك .. اليوم

أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 10 -8- 2020

ترشيحاتنا

هنيدي يسخر من هزيمة الأهلي: مارضتش أزود عشان شعور الزملاء

المفتي السابق يفند شبهة مثارة عن صوم عاشوراء.. فيديو

ميدو بعد خسارة الأهلي القمة 120: سيد عبدالحفيظ "فكهاني كلام"

سعر الدولار اليوم الأحد 23-8-2020

ذكرى وفاة أبو بكر الصديق.. ملامح من حياته

مرتضى منصور: أطالب بإيقاف وليد سليمان لتسببه في إنهاء مسيرة 3 لاعبين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قادت لانش محملا بالمصابين من سيناء وأنقذت المشير طنطاوي .. بطولات الفدائية الراحلة علية الشطوى

بسبب الحظر .. فتاة جميلة تنهي حياتها فجأة بطريقة غريبة

سائق يدخن الشيشة أثناء قيادة السيارة في السعودية.. فيديو