علامات لا تعرفها تؤكد إصابتك بـ الداء اللعين.. 10 نصائح تحميك من السرطان

- السرطان يسبب آلام الجسم فى هذه الحالات

- اكتشف انواع الاشعة المسببة للسرطان

- الراديو والمحمول لا يسببان السرطان





السرطان من أخطر الأمراض التي تقلب حياة الإنسان رأسا على عقب وتهدده بالموت لذا فإن أفضل الأشياء التى يمكن ان تفعلها لتحمي نفسك من هذا المرض هو أن تتبع سبل الوقاية حيث أوضح علماء في كلية هارفارد للصحة العامة أنه يمكن منع حوالى 75% من نسبة الاصابة والوفيات بمرض السرطان باتباع بعض النصائح والقواعد الطبية السهلة .





ولكن إذا كنت بالفعل قد وقعت فى فخ العادات والسلوكيات الخاطئة المسببة للسرطان فهناك مجموعة من الأعراض التى تساعد على اكتشاف المرض مبكرا حيث أن بدأ العلاج من السرطان فى المراحل الأولى يزيد نسبة الشفاء بدرجة كبيرة.

اتفق علماء جامعة هارفارد على مجموعة من النصائح التى تجعل الوقاية من السرطان أمر اسهل ، و هي :





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الابتعاد عن التبغ أو التدخين بجميع أشكاله ، بما في ذلك التعرض للتدخين السلبي ويزيد التدخين من خطر الإصابة بالعديد من الأورام الخبيثة التي يسببها الكحول.





التغذية بشكل صحيح: قلل من استهلاك للدهون المشبعة واللحوم الحمراء ، والتي قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون وسرطان البروستاتا، اكثر من استهلاك للفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.





ممارسة الرياضة بانتظام: تم ربط النشاط البدني بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون ،يبدو أن التمرين يقلل من خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي وربما سرطان الجهاز التناسلي، تساعد التمارين الرياضية في حمايتك حتى لو لم تفقد الوزن.





حافظ على رشاقتك: تتسبب السمنة فى الإصابة بأشكال عديدة من السرطان. عدد السعرات الحرارية إذا كنت بحاجة إلى إنقاص وزنك ، فتناول سعرات حرارية أقل وحرق المزيد مع الرياضة.





الابتعاد عن تناول الكحول لانه يزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم والحنجرة (صندوق الصوت) والمريء (أنبوب الطعام) والكبد والقولون ؛ كما أنه يزيد من خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي.





ابتعد عن التعرض للإشعاع غير الضروري. احصل على دراسات التصوير الطبي فقط عند الحاجة إليها. افحص منزلك بحثًا عن الرادون السكني الذى يزيد من احتمالات الإصابة بسرطان الرئة، احمِ نفسك من الأشعة فوق البنفسجية الموجودة في ضوء الشمس التى تزيد من خطر الإصابة بالأورام الميلانينية وسرطانات الجلد الأخرى. لكن لا تقلق بشأن الإشعاع الكهرومغناطيسي من خطوط الطاقة عالية الجهد أو إشعاع الترددات الراديوية من الموجات الدقيقة والهواتف المحمولة. لا تسبب السرطان.





ابتعد عن التعرض للسموم الصناعية والبيئية مثل ألياف الأسبستوس ، والبنزين ، والأمينات العطرية ، وثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs).





احم نفسك من الالتهابات التي تساهم في الإصابة بالسرطان ، بما في ذلك فيروسات التهاب الكبد ونقص المناعة البشرية والورم الحليمي البشري، و ينتقل الكثير عن طريق الاتصال الجنسي أو عن طريق الإبر الملوثة.









احرص على النوم الجيد: الأدلة التي تربط النوم بالسرطان ليست قوية. لكن قلة النوم وعدم كفاية الزيادات ترتبط بزيادة الوزن ، وهو عامل خطر للإصابة بالسرطان.









احصل على ما يكفي من فيتامين د ، يوصي العديد من الخبراء الآن بـ 800 إلى 1000 وحدة دولية يوميًا ، وهو هدف يكاد يكون من المستحيل تحقيقه دون تناول مكمل غذائي،و تشير الدلائل إلى أن فيتامين د قد يقلل مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا وسرطان القولون والأورام الخبيثة الأخرى. لكن لا تتناول المكملات الأخرى.





اعراض السرطان





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اما اعراض السرطان التى يمكن ملاحظتها قبل الذهاب للطبيب وتساعد فى الاكتشاف المبكر فنعرضها لكم وفقا لما ذكره موقع " webmd"





ألم

تحدث بعض انواع مثل سرطان العظام و أورام المخ نوبات صداع تستمر لأيام ولا تتحسن بالعلاج. وأحيانا يكون الألم علامة متأخرة على الإصابة بالسرطان.

فقدان الوزن دون رغبة

نصف المصابين بالسرطان تقريبا يفقدون الوزن بدون سبب غالبًا ما تكون إحدى العلامات التي يلاحظونها أولًا.





إعياء





إذا كنت متعبًا طوال الوقت ولم تساعدك الراحة ، أخبر طبيبك. غالبًا ما يزعجك سرطان الدم ، أو قد تفقد الدم من سرطان القولون أو المعدة . يمكن أن يتسبب فقدان الوزن المرتبط بالسرطان في إرهاقك أيضًا.





حمى





إذا كانت مرتفعة أو استمرت لأكثر من 3 أيام ، اتصل بطبيبك. بعض سرطانات الدم ، مثل سرطان الغدد الليمفاوية ، تسبب الحمى لأيام أو حتى أسابيع.





التغييرات في البشرة





افحص الشامات أو النتوءات أو العلامات غير العادية أو الجديدة على جسمك عند الطبيب لانها من علامات سرطان الجلد ولكنها تشترك مع امراض اخرى ايضا. يمكن لبشرة تكشف أنواع أخرى من السرطانات. إذا كان لونه داكنًا ، أو يبدو أصفر أو أحمر ، أو حكة ، أو ينبت المزيد من الشعر ، أو طفح جلدي غير مبرر ، فقد يكون ذلك علامة على سرطان الكلى أو سرطان الغدد الليمفاوية، سرطان الكبد أو المبيض.





القروح التي لا تلتئم





البقع التي تنزف ولا تزول من علامات على سرطان الجلد . يمكن أن يبدأ سرطان الفم على شكل تقرحات في الفم. إذا كنت تدخن أو تمضغ التبغ أو تشرب الكثير من الكحول ، فأنت في خطر أكبر.





سعال





السعال أو بحة في الصوت التى لا تزول أحد اعراض الإصابة بسرطان الرئة ، وقد تعني بحة الصوت الإصابة بسرطان الغدة الدرقية أو الحنجرة .





نزيف





الدم في البراز هو أحد أعراض سرطان القولون أو المستقيم، والأورام الموجودة على طول المسالك البولية يمكن أن تسبب دمًا في البول.





فقر الدم





يحدث عندما لا يحتوي الجسم على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء ، والتي يتم تصنيعها في نخاع العظام. يمكن أن تتسبب السرطانات مثل اللوكيميا والورم الليمفاوي والورم النخاعي المتعدد في تلف النخاع. الأورام التي تنتشر هناك من أماكن أخرى قد تزاحم خلايا الدم الحمراء العادي.





آلام البطن والانتفاخ





المعاناة من الغازات والتشنج والانتفاخ بسبب شيء بسيط وهذه الأعراض تتكرر ولا تختفي.