السرطان أبرزها.. 10 أضرار لحبوب منع الحمل

حبوب منع الحمل التي تؤخذ عن طريق الفم، والمعروفة باسم "حبوب منع الحمل" ، هي طريقة هرمونية لمنع الحمل. يمكن أن تساعد أيضًا في حل الدورة الشهرية غير المنتظمة ، والدورة الشهرية المؤلمة أو الغزيرة ، وانتباذ بطانة الرحم ، وحب الشباب ، ومتلازمة ما قبل الحيض.





ووفقا لما نشره موقع mediacl news today، أن تحديد النسل بحبوب منع الحمل تعمل عن طريق منع التبويض . لا يتم إنتاج بويضة ، لذلك لا يوجد شيء لتخصيب الحيوانات المنوية. لا يمكن أن يحدث الحمل.

تستخدم "حبوب منع الحمل" ما يقرب من 16 في المائة من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 44 عامًا في الولايات المتحدة ، ولها مزايا وعيوب. قد يُنصح الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر مختلفة باستخدام نوع معين من حبوب منع الحمل.

هناك أنواع مختلفة من حبوب منع الحمل. تحتوي جميعها على أشكال تركيبية من هرمونات الاستروجين أو البروجسترون أو كليهما. يسمى البروجسترون الاصطناعي بالبروجستين. تحتوي الحبوب المركبة على البروجستين والإستروجين. "الحبة الصغيرة" تحتوي فقط على البروجستين.





تحتوي جميع الحبوب أحادية الطور على نفس توازن الهرمونات. مع الحبوب الطورية ، يتم تناول نوعين أو ثلاثة أنواع مختلفة من الحبوب كل شهر ، ولكل منها توازن مختلف من الهرمونات.

خيار آخر هو "الحبوب اليومية" و "الحبوب لمدة 21 يومًا". تدوم علبة الحبوب اليومية 28 يومًا ، لكن سبعة منها غير نشطة. قد يكون استخدام حبوب منع الحمل اليومية أسهل ، حيث أن الروتين هو نفسه كل يوم.





إذا تم استخدام حبوب منع الحمل بشكل صحيح ، فهي فعالة للغاية ، ولكن نظرًا لارتكاب الناس أخطاء ، يُعتقد أن 6 إلى 12 حالة حمل من كل 100 حالة تحدث كل عام أثناء استخدامها. قدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) معدل الفشل لكلا النوعين من حبوب منع الحمل بنسبة 9 بالمائة.





حبوب منع الحمل لا تمنع الأمراض المنقولة جنسيًا (STDs). يمكن للواقي فقط أن يساعد في منع هذا النوع من العدوى.





آثار جانبية لحبوب منع الحمل





تشمل الآثار الجانبية الشائعة لموانع الحمل الفموية ما يلي:

موانع الحمل الهرمونية تؤخذ لمنع الحمل ولأسباب طبية أخرى.

اكتشاف الدورة الشهرية

غثيان

حنان الثدي

الصداع و الصداع النصفي

زيادة الوزن

تغيرات في المزاج

فترات ضائعة

انخفضت الرغبة الجنسية

إفرازات مهبلية

تغييرات في البصر لمن يستخدمون العدسات اللاصقة

سنلقي نظرة على كل من هذه الآثار الجانبية بالتفصيل أدناه.

1. الاكتشاف بين الحيض

يعتبر النزيف المهبلي الاختراقي شائعًا بين الدورات الشهرية المتوقعة. يزول هذا عادة في غضون 3 أشهر من بدء تناول حبوب منع الحمل.

أثناء التبقع ، تظل حبوب منع الحمل فعالة ، طالما تم تناولها بشكل صحيح ولم يتم تفويت أي جرعات. يجب على أي شخص يعاني من 5 أيام أو أكثر من النزيف أثناء تناول الأقراص النشطة ، أو النزيف الشديد لمدة 3 أيام أو أكثر ، الاتصال بأخصائي الرعاية الصحية للحصول على المشورة.

قد يحدث هذا النزيف لأن الرحم يتكيف مع وجود بطانة بطانة الرحم الرقيقة أو لأن الجسم يتكيف مع مستويات مختلفة من الهرمونات.

2. الغثيان

يعاني بعض الأشخاص من غثيان خفيف عند تناول حبوب منع الحمل لأول مرة ، لكن الأعراض عادةً ما تهدأ بعد فترة. قد يساعد تناول حبوب منع الحمل مع الطعام أو في وقت النوم. إذا كان الغثيان شديدًا أو استمر لمدة تزيد عن 3 أشهر ، فعليك طلب المشورة الطبية.

3. حنان الثدي

حبوب منع الحمل قد تسبب تضخم الثدي أو ألمه. يزول هذا عادة بعد أسابيع قليلة من بدء تناول حبوب منع الحمل. يجب على أي شخص يجد كتلة في الثدي أو يعاني من ألم أو حنان أو ألم شديد في الثدي أن يطلب المساعدة الطبية.

4. الصداع النصفي

يعاني بعض الأشخاص من آثار جانبية مع "حبوب منع الحمل" ، مثل عدم انتظام الدورة الشهرية أو الغثيان أو الصداع أو تغير الوزن.

يمكن أن تزيد الهرمونات الموجودة في حبوب منع الحمل من فرصة الإصابة بالصداع والصداع النصفي.

قد تؤدي الحبوب التي تحتوي على أنواع وجرعات مختلفة من الهرمون إلى ظهور أعراض مختلفة.

قد يقلل استخدام حبة بجرعة منخفضة من حدوث الصداع.

تتحسن الأعراض بشكل طبيعي بمرور الوقت ، ولكن إذا بدأ الصداع الحاد عند بدء تناول حبوب منع الحمل ، فعليك طلب المشورة الطبية.

5. زيادة الوزن

لم تجد الدراسات السريرية ارتباطًا ثابتًا بين استخدام حبوب منع الحمل وتقلبات الوزن. ومع ذلك ، قد يحدث احتباس السوائل ، خاصة حول الثديين والوركين.

وفقًا لمراجعة واحدة ، وجدت معظم الدراسات أن متوسط ​​زيادة الوزن أقل من 4.4 رطل (2 كجم) في 6 أو 12 شهرًا باستخدام تحديد النسل بالبروجستين فقط. أظهرت الدراسات التي أجريت على طرق تحديد النسل الأخرى نفس المكاسب.

تم ربط بعض أنواع موانع الحمل الهرمونية بانخفاض كتلة الجسم النحيل.

6. تغيرات في المزاج

تشير الدراسات إلى أن حبوب منع الحمل قد يؤثر على مزاج المستخدم و تزيد من خطر من الاكتئاب أو التغيرات العاطفية الأخرى. يجب على أي شخص يعاني من تغيرات مزاجية أثناء استخدام حبوب منع الحمل الاتصال بمزود طبي.

7. الفترات الضائعة

حتى مع الاستخدام الصحيح للأقراص ، قد تفوت الدورة الشهرية في بعض الأحيان. تشمل العوامل التي يمكن أن تؤثر على ذلك الإجهاد والمرض والسفر والتشوهات الهرمونية أو الغدة الدرقية.

إذا فاتت الدورة الشهرية أو كانت خفيفة جدًا أثناء استخدام حبوب منع الحمل ، يوصى بإجراء اختبار الحمل قبل بدء العبوة التالية. ليس من غير المعتاد أن يكون التدفق خفيفًا جدًا أو يتم تفويته تمامًا في بعض الأحيان. إذا كنت مهتمًا ، فاطلب المشورة الطبية.

8. انخفاض الرغبة الجنسية

يمكن أن يؤثر الهرمون أو الهرمونات الموجودة في حبوب منع الحمل على الدافع الجنسي أو الرغبة الجنسية لدى بعض الأشخاص. إذا استمر انخفاض الرغبة الجنسية وكان مزعجًا ، فيجب مناقشة ذلك مع مقدم الرعاية الطبية.

في بعض الحالات ، يمكن أن تؤدي حبوب منع الحمل إلى زيادة الرغبة الجنسية ، على سبيل المثال ، عن طريق إزالة المخاوف بشأن الحمل وتقليل الأعراض المؤلمة لتقلصات الدورة الشهرية ، ومتلازمة ما قبل الحيض ، وانتباذ بطانة الرحم ، والأورام الليفية الرحمية .

9. إفرازات مهبلية

قد تحدث تغييرات في الإفرازات المهبلية عند تناول حبوب منع الحمل. قد يكون هذا زيادة أو نقصانًا في التزليق المهبلي أو تغيير في طبيعة الإفرازات. إذا نتج عن جفاف المهبل ، يمكن أن يساعد التزليق الإضافي في جعل الجنس أكثر راحة.

هذه التغييرات ليست ضارة في العادة ، لكن الاختلافات في اللون أو الرائحة يمكن أن تشير إلى وجود عدوى. يجب على أي شخص مهتم بمثل هذه التغييرات التحدث مع مقدم الرعاية الطبية الخاص به.

10. تغييرات العين

ارتبطت التغيرات الهرمونية التي تسببها حبوب منع الحمل بتضخم القرنية في العين. لم يرتبط استخدام موانع الحمل الفموية بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض العين ، ولكن قد يعني ذلك أن العدسات اللاصقة لم تعد مناسبة بشكل مريح.

يجب على مرتدي العدسات اللاصقة استشارة طبيب العيون إذا واجهوا أي تغييرات في الرؤية أو تحمل العدسة أثناء استخدام حبوب منع الحمل.

المخاطر

يمكن أن تزيد حبوب منع الحمل المركبة من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، مثل جلطات الدم ، أو تجلط الأوردة العميقة (DVT) ، أو جلطة في الرئة ، أو سكتة دماغية أو نوبة قلبية .

