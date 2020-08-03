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مرأة

دراسة: حبوب منع الحمل تزيد خطر تجلط الدم عند الإصابة بكورونا.. تفاصيل

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 06:29 م
حبوب منع الحمل
حبوب منع الحمل
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رشا عوني

حذرت دراسة علمية حديثة، النساء اللاتي يتناولن وسائل منع الحمل أكثر عرضة لخطر الإصابة بجلطات الدم إذا تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا التاجي.

وبحسب ما نشره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية ، أن مرض كوفيد 19 يزيد من خطر تجلط الدم لمن يتناولون حبوب منع الحمل. 

وأوضحت الدراسة أن حبوب منع الحمل تحتوي على الإستروجين الذي يمكن أن يضيق الأوعية الدموية، وتواجه النساء الحوامل أو الذين يتلقون العلاج بالهرمونات البديلة (HRT) نفس الخطر.

وقال مؤلف الدراسة  دانيال سبرات أن تناول الأدوية التي تساعد على منع تخثر الدم مثل الأسبرين ، سيوفر الحماية من الجلطات لمريض كورونا لكن لابد أن يتم ذلك تحت اشراف الطبيب . 

وقال مؤلف الدراسة :"خلال هذا الوباء ، نحتاج إلى بحث إضافي لتحديد ما إذا كانت النساء المصابات أثناء الحمل يجب أن يتلقوا العلاج المضاد للتخثر - أو إذا كان يجب على النساء اللواتي يتناولن حبوب منع الحمل أو العلاج بالهرمونات البديلة التوقف عنهن". 

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