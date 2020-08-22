لحظة استهداف التحالف الدولي في العراق إرهابيي داعش.. شاهد

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية لواء يحيى رسول أن هناك مستشارين من التحالف الدولي من أجل التدريب والتسليح والتجهيز.





أعلن رسول في تغريدة على "تويتر" أنه بعد ورود معلومات استخبارتية عن وجود كدس للأعتدة في منطقة الكرابلة قضاء القائم، نفذت قوة من قيادة عمليات الجزيرة واجبًا للبحث والتفتيش تم خلاله العثور على: مسطرة تفجير عدد 1200، بطل اوكسجين "عبوة ناسفة" عدد14، صفيحة عبوة فارغة عدد35. مؤكدا أن هذه المواد من مخلفات عصابات تنظيم داعش.





نشر المسؤول العراقي مقطعغ فيديو يبين لحظة استهداف طيران التحالف الدولي مجموعة ارهابية شمال بغداد.





وأضاف في تغريدة "بناء على معلومات استخبارية وبأمر من قيادة العمليات المشتركة نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية على مجموعة إرهابية في أحد بساتين الطارمية شمال بغداد وتم قتل جميع الارهابيين".





وقال رسول بحسب وكالة الأنباء العراقية، إن القوات المسلحة تتبادل مع مستشاري التحالف الدولي بعض المعلومات الاستخباراتية، مشيرًا الى أن قيادة العمليات المشتركة تطلب احيانا من التحالف الدولي استهداف بعض الأماكن.