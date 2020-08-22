AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لحظة استهداف التحالف الدولي في العراق إرهابيي داعش.. شاهد

السبت 22/أغسطس/2020 - 07:30 م
التحالف الدولي في
التحالف الدولي في العراق ينفذ ضربة جوية ضد داعش
Advertisements
قسم الخارجي
أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية لواء يحيى رسول أن هناك مستشارين من التحالف الدولي من أجل التدريب والتسليح والتجهيز.

أعلن رسول في تغريدة على "تويتر" أنه بعد ورود معلومات استخبارتية عن وجود كدس للأعتدة في منطقة الكرابلة قضاء القائم، نفذت قوة من قيادة عمليات الجزيرة واجبًا للبحث والتفتيش تم خلاله العثور على: مسطرة تفجير عدد 1200،  بطل اوكسجين "عبوة ناسفة" عدد14، صفيحة عبوة فارغة عدد35. مؤكدا أن هذه المواد من مخلفات عصابات تنظيم داعش.

نشر المسؤول العراقي مقطعغ فيديو يبين لحظة استهداف طيران التحالف الدولي مجموعة ارهابية شمال بغداد.

وأضاف في تغريدة "بناء على معلومات استخبارية وبأمر من قيادة العمليات المشتركة نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية على مجموعة إرهابية في أحد بساتين الطارمية شمال بغداد وتم قتل جميع الارهابيين".

وقال رسول بحسب وكالة الأنباء العراقية، إن القوات المسلحة  تتبادل مع مستشاري التحالف الدولي بعض المعلومات الاستخباراتية، مشيرًا الى أن قيادة العمليات المشتركة  تطلب احيانا من التحالف الدولي استهداف بعض الأماكن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

تنصح بالتخلص من هذه الأجزاء فورًا.. سماح نوح تكشف حقيقة الدجاج البانيه "المحقون هرمون"

تعرف على أسعار أشهر الموتوسيكلات فى مصر 2020

رفض الانتقاد وتقديم الاعتذار.. لهذا السبب عدلي القيعي يتراجع عن مناظرة لاعب الإسماعيلي

نجوم وادي دجلة يتوقعون نتيجة القمة 120 بين الأهلى والزمالك

تلقى رشوة جنسية لتسريب الامتحان.. الإدارية العليا تعزل عميد تربية ببنها

نصائح جامعة هارفارد للوقاية من السرطان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقبعة ومجوهرات أنيقة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء.. شاهد

تنصح بالتخلص من هذه الأجزاء فورًا.. سماح نوح تكشف حقيقة الدجاج البانيه "المحقون هرمون"

نصائح جامعة هارفارد للوقاية من السرطان