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اقتصاد

الحكومة تقترض 48 مليار جنيه في أسبوع.. اعرف السبب

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:02 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
تقترض الحكومة خلال الأسبوع الجاري مبلغ 48 مليار جنيه، لتدبير الفجوة التمويلية من الجهاز المصرفي.

كشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، وتلقي "صدي البلد" نسخة منه؛ أنه جري الاتفاق مع البنك المركزي المصري للقيام بدور مدير لصفقات الإقتراض من البنوك المحلية والمؤسسات المالية في صورة آجال وسندات الخزانة.

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وفقا للاتفاق المبرم بين كلا من وزارة المالية والبنك المركزي؛ فقد تقرر طرح 3 عطاءات دورية لهذا الأسبوع خلال أيام" الأحد، الإثنين، الخميس"،  موزعة بين أذون وسندات الخزانة العامة.

بحسب التقرير فإنه من المستهدف اقتراض مبلغ 39.5 مليار جنيه،في صورة أذون خزانة بمبلغ 8.5 مليار جنيه في شكل سندات خزانة.

بموجب التقرير فإنه من المقرر بيع أذون خزانة لأجلي 91 و 266 يوما اعتبارا من غدا الأحد بقيمة تبلغ 19 مليار جنيه؛ثم استكمال طرح أجلي 182 و 364 يوما خلال الخميس المقبل بقيمة تبلغ 20.5 مليار جنيه.

كما ستطرح وزارة المالية خلال الإثنين القادم طرح سندات خزانة من استحقاقات " 5 و10 و 15 " عام بقيمة إجمالية تبلغ 8.5 مليار جنيه.

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