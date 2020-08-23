مشاريع تخرج طلاب هندسة الأزهر تنجح في تنفيذ نظام كهربائي لبنك ومستشفى بالطاقة الشمسية

نُوقِشتْ مشاريع تَخَرُّج طلاب الفرقة الرابعة وطالباتها، شعبة قوى وآلات كهربائية في كليتي: الهندسة بنين، والهندسة بنات، اليوم، تحت إشراف الدكتور إبراهيم نصار، رئيس قسم الهندسة الكهربائية، والمهندس فايز كامل، والمهندس محمد فتحي، المدرسين المساعدين بالقسم، وبمشاركة لجنة المناقشة والمكونة من كُلٍّ من: الدكتور سيد البنا، والدكتور محمود الدباح من قسم الكهرباء، والدكتور محمد عبد ربه، مدير الجودة بشركة سيمنز.

صرح بذلك الدكتور إبراهيم نصار، رئيس قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، مشيرًا إلى أن الطلاب قاموا بتنفيذ مشروعِ تصميمِ التركيبات الكهربائية لبنكٍ ومستشفًى وتغذيتهما بنظام الطاقة الشمسية.

وأوضح نصار أن الطلاب قاموا بتركيب نظام الطاقة الشمسية بقدرة 2 كيلو وات فوق سطح مبنى قسم الهندسة الكهربائية؛ لتغذية الإنارة والأجهزة بمعمل داخل القسم؛ ليعمل بالطاقة الشمسية مباشرة.



