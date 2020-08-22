بعد هزيمة مطروح.. منتخب الإسكندرية يقترب من الصعود لـ نهائيات دوري الصم

اقترب منتخب الاسكندرية للصم من الصعود لنهائيات دوري مراكز الشباب للصم؛ بعد الغلب علي منتخب مطروح بثمانية أهداف نظيفه، ضمن مباريات الجولة الخامسة بدوري مراكز الشباب للصم، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير (مكتب ذوي القدرات والهمم)، خلال الفترة من 20 أغسطس الجاري حتي 4سبتمبر المقبل، بملعب مركز شباب مطروح.





وبهذا الفوز يصل منتخب الاسكندرية للنقطة السابعة ويصعد للمركز الثاني، ومنتخب المنوفية صاحب المركز الثالث بأربعة نقاط ويتبقي له مباراة مع منتخب الغربية، في الوقت الذي يتصدر منتخب البحيرة المجموعة بـ10 نقاط، بينما يتوقف رصيد مطروح عند 3 نقاط في المركز الرابع، ويتزيل منتخب الغربية المجموعة بنقطة وحيدة.

يأتي ذلك وسط تنفيذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، والضوابط العامة لعودة نشاط كرة القدم، والتي وضعتها وزاره الشباب والرياضة.





وجرى تقسيم الفرق المشاركة بدوري مراكز الشباب للصم في نسخته الثالثة إلى 4مجموعات بالإضافة إلى المجموعة التمهيدية، بداية من مجموعة القاهرة والتي انطلقت منافساتها منتصف ديسمبر الماضي، وتأهل منها منتخبا أسيوط والقاهرة، ثم مجموعة البحر الأحمر وتأهل منها منتخبا المنيا والدقهلية وانطلقت منافساتها منتصف يناير الجاري، ومجموعة دمياط وتأهل منها منتخبا الشرقية وكفر الشيخ فبراير المنقضي.





وضمت المجموعة الأولى محافظات( القاهرة، أسيوط، الفيوم، الجيزة، القليوبية، سوهاج) وأقيمت بالقاهرة، وتضم المجموعة الثانية محافظات(المنيا، أسوان، الدقهلية، الاقصر، قنا، بني سويف) وأقيمت بمحافظة البحر الأحمر، بينما ضمت المجموعة الثالثة محافظات ( الإسماعيلية، الشرقية، كفر الشيخ، بورسعيد، دمياط، السويس) وأقيمت بمحافظة دمياط، فيما تضم المجموعة الرابعة محافظات (الغربية، المنوفية، البحيرة، شمال سيناء، الاسكندرية، الفائز من المجموعة التمهيدية) وتقام بمحافظة مطروح.





ومن المقرر أن يصعد الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الأربع ليصل إلى 8 فرق، وتقام مباريات دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي بمحافظة مطروح .