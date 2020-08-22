حسني عبد ربه: فايلر يتحمل هزيمة الأهلي أمام الزمالك وكارتيرون يثبت تفوقه





وكان كارتيرون قاد الزمالك للفوز على الأهلي اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وقال عبد ربه في تصريحاته عبر استوديو القمة المذاع على قناة النهار: "كارتيرون النهارده أثبت إن البطولات اللي كسبها، كسبها بمدير فني محترم مش بس مجهود لاعيبة".





أضاف: "كارتيرون أعاد للزمالك كورته الجميلة الزمالك أصبح يلعب بثقة".





وختم حديثه قائلا: "فايلر يتحمل نتيجة مباراة اليوم وهو السبب فضلا عن تفوق كارتيرون".

أكد حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي الأسبق أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك أثبت أنه مدرب رائع.