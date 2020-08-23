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فن

في ذكرى وفاة أحمد بدرخان .. سر انفصاله عن أسمهان بعد 40 يوما من الزواج

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

تحل اليوم ذكرى وفاة مخرج العمالقة أحمد بدرخان، الذي توفي قبل أن يشاهد آخر أفلامه “نادية” في 23 أغسطس من عام 1969. 


تزوّج "بدرخان" أكثر من مرة  وكان من بينهم الفنانة أسمهان بعدما ألقى بها  أثناء إخراجه أول عمل فني لها وهو فيلم “انتصار الشباب”، ولكن هذه الزيجة لم تكتمل وسرعان ما انتهى هذا الحب بعد 40 يومًا فقط من الزواج وأرجع البعض سبب الانفصال إلى اعتراض زوجة بدرخان الأولى الفنانة روحية خالد، والتي جاهدت كثيرًا لحدوث هذا الانفصال. 


يذكر أن "بدرخان" حصل على العديد من الجوائز لإبداعه في مجال الإنتاج والإخراج منها جائزة الدولة التقديرية عام 1954 ووسام الفنون عام 1962.


وترك بدرخان حوالي 30 فيلمًا بين الإخراج والإنتاج، والتي اعتبرت من أهم الكلاسيكيات الفنية التي أثرت مكتبة السينما العربية.


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