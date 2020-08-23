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أخبار العالم

ليس لديه فكرة.. ترامب يهاجم منافسه بايدن بسبب كورونا والاقتصاد

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:59 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد هجوما جديدا على منافسه الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية المقبلة، جو بايدن، واصفًا إياه بأنه "ليس لديه فكرة".

وجاءت تغريدة ترامب عقب هجوم من بايدن بشأن تعامل إدارة ترامب مع فيروس كورونا، وقال بايدن إن رفض ترامب إغلاق البلاد أمام كورونا كان عيبا أساسيا في إدارته.

وأضاف بايدن أنه لو كان في موقع ترامب كان سيغلق البلاد من أجل السيطرة على تفشي وباء كورونا.

ورد ترامب عبر تويتر قائلا:"على الرغم من المكاسب التوظيفية الأعلى على الإطلاق، والرسم البياني للتعافي على شكل حرف V، قال بايدن: كنت سأغلقها. في إشارة إلى بلدنا، ليس لديه أدنى فكرة".

وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم 800 ألف حالة في الساعات الأولى من صباح الاحد، وفقا لإحصائيات رويترز، حيث تصدرت الولايات المتحدة دول العالم في كل من أعداد الوفيات والإصابات.

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