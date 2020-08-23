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أخبار العالم

رئيس فنزويلا: شراء الصواريخ من إيران فكرة جيدة للغاية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:18 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم، إن النظر في شراء صواريخ من إيران سيكون "فكرة جيدة"، بعد يوم من إعلان كولومبيا أن فنزويلا تدرس مثل هذه الخطة وسط تنامي العلاقات بين كراكاس وطهران.

وبحسب "رويترز"، زودت إيران فنزويلا بالبنزين في مايو لتخفيف النقص المزمن، مما أدى إلى إطلاق أجراس الإنذار في واشنطن مع قيام البلدين بتوسيع العلاقات التجارية وسط جهود لتقويض برامج العقوبات الأمريكية الصارمة.

وتابع مادورو خلال بث تلفزيوني مع أعضاء مجلس الوزراء "لم يخطر ببالي ذلك، ولم يخطر ببالنا"، مطالبًا وزير الدفاع فلاديمير بادرينو بالمتابعة وإخبار مجلس وزرائه بالحفاظ على سرية الخطة.

وأضاف: "يا لها من فكرة جيدة، التحدث مع إيران لمعرفة الصواريخ قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى التي تمتلكها، وإذا كان ذلك ممكنًا، نظرًا للعلاقات العظيمة التي نتمتع بها مع إيران".

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