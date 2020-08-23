قادت لانش محملا بالمصابين من سيناء وأنقذت المشير طنطاوي .. بطولات الفدائية الراحلة علية الشطوى

أخبرت والدها بأنهم حلفوها على المصحف لكي تتطوع في إسعاف الجنود المصريين خلال العدوان الثلاثي على مصر، بعدما قرر الرئيس الراحل «جمال عبدالناصر» إغلاق المعاهد والكليات نتيجة لإعلان حالة الحرب، فذهبت الفدائية المناضلة ابنة أرض البطولات بورسعيد «علية الشطوي» إلى الوحدة الصحية وقتها، وحصلت على خطاب لمدير المستشفى العسكري ببورسعيد.





عمت على محافظة بورسعيد منذ ساعات حالة من الحزن إثر رحيل بطلة المقاومة الشعبية «علية الشطوى» وهي واحدة من أهم رموز الفداء التي ولدت وعاشت وفارقت الحياة على أرض البطولات.





كانت للشطوى بطولات عديدة تذكر منذ العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وحتى حرب أكتوبر عام 1973، وهي لا تزال ابنة الـ17 عام، فعملت بـ جد على إسعاف جرحى ومصابي الحرب من الجنود المصريين.





ومن أشهر بطولاتها أنها قادت بنفسها لانشات هيئة قناة السويس وشركة القناة لرباط السفن من أجل نقل الجرحى والمصابين العائدين من سيناء.

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وفي إحدى المرات حملت بين المصابين داخل "اللانش" المشير الراحل «محمد حسين طنطاوي» ومحافظ سيناء وقتها متنكرًا بـ "عِمة وجلابية".



