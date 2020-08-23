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بتخفيضات 57% .. المترو يناشد مستخدميه عمل الاشتراكات المُخفضة.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:17 ص
المترو يناشد مستخدميه
المترو يناشد مستخدميه عمل الاشتراكات المنخفضة
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "صباح البلد"  الذي يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى على قناة صدى البلد، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الاحد ، ومنها:

صدى البلد : 
الرئيس السيسى يتابع وزارة الأوقاف فى مجال الدعوة وتجديد الخطاب الديني والترجمة والنشر وتدريب الائمة .

الأهرام : 
شكرى يبحث هاتفيًا مع نظيره الألمانى أخر تطورات الملف الليبي والقضية الفلسطينية .

المصري اليوم :
مصر تواصل تكثيف رحلات الجسر الجوى لارسال المساعدات العاجلة إلى لبنان .

اليوم السابع : 
- وزير الآثار وأمين السياحة العالمية يصلان الغردقة لتفقد الاجراءات الاحترازية .

- الكهرباء : بدء تركيب العدادات الكودية للمخالفين أكتوبر المقبل .

الوطن : 
التعليم العالى : نتيجة تنسيق المرحلة الأولى خلال 72 ساعة من انتهائها .

الوفد : 
الأكاديمية الوطنية للتدريب تفتح أبوابها للمرحلة الاخيرة من البرنامج الرئاسى .

الشروق : 
التخطيط : تصوير مصر يومي لرصد أى تغير فى الأراضى .

اخبار اليوم :
بتخفيضات 57% .. المترو يناشد مستخدميه عمل الاشتراكات المنخفضة .

الجمهورية : 
الصحة : تسجيل 89 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا .. و 12 حالة وفاة .
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