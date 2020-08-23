بتخفيضات 57% .. المترو يناشد مستخدميه عمل الاشتراكات المُخفضة.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى على قناة صدى البلد، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الاحد ، ومنها:
صدى البلد :
الرئيس السيسى يتابع وزارة الأوقاف فى مجال الدعوة وتجديد الخطاب الديني والترجمة والنشر وتدريب الائمة .
الأهرام :
شكرى يبحث هاتفيًا مع نظيره الألمانى أخر تطورات الملف الليبي والقضية الفلسطينية .
المصري اليوم :
مصر تواصل تكثيف رحلات الجسر الجوى لارسال المساعدات العاجلة إلى لبنان .
اليوم السابع :
- وزير الآثار وأمين السياحة العالمية يصلان الغردقة لتفقد الاجراءات الاحترازية .
- الكهرباء : بدء تركيب العدادات الكودية للمخالفين أكتوبر المقبل .
الوطن :
التعليم العالى : نتيجة تنسيق المرحلة الأولى خلال 72 ساعة من انتهائها .
الوفد :
الأكاديمية الوطنية للتدريب تفتح أبوابها للمرحلة الاخيرة من البرنامج الرئاسى .
الشروق :
التخطيط : تصوير مصر يومي لرصد أى تغير فى الأراضى .
اخبار اليوم :
بتخفيضات 57% .. المترو يناشد مستخدميه عمل الاشتراكات المنخفضة .
الجمهورية :
الصحة : تسجيل 89 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا .. و 12 حالة وفاة .