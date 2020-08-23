بسبب تأخير وجبة.. ركل ولكم عاملة بأحد المطاعم الشهيرة.. صور

أصيبت عاملة في أحد المطاعم الشهيرة عالميا بكدمات نتيجة اعتداء إحدى الفتيات عليها بسبب تأخير طلبها 4 دقائق.











وحسب ما ورد في صحيفة "ميرو" البريطانية، أن إحدى العاملات في مطعم شهير عالميا في بريطانيا تعرضت للاعتداء من فتاة عشرينية بسبب تأخير وجبتها نظرا للزحام وزيادة الطلبات خارج المطعم.











واضطرت العاملة إلى تأخير الطلب على الفتاة حوالي 4 أو 5 دقائق، ولم تتمكن من توصيله للسيارة خارج المطعم سريعا بسبب زيادة أعداد الطلبات، فعندما أحضرت الطعام واعتذرت عن التأخير كان رد فعل الشابة سيئا للغاية.





لم تقبل الفتاة الاعتذار من العاملة، وبصقت عليها وركلتها واعتدت عليها قائلة: "ألم أقل لكِ إني جائعة وأحتاج الطعام بسرعة".









لم تظهر العاملة فيما بعد واختفت لمدة أيام، وظهرت ابنتها لتوضح أن والدتها تمر بأزمة نفسية بسبب تلك الشابة وتتوعد لها بأنها ستضعها في السجن في أقرب فرصة.