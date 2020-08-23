AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بسبب تأخير وجبة.. ركل ولكم عاملة بأحد المطاعم الشهيرة.. صور

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:49 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
أصيبت عاملة في أحد المطاعم الشهيرة عالميا بكدمات نتيجة اعتداء إحدى الفتيات عليها بسبب تأخير طلبها 4 دقائق.


وحسب ما ورد في صحيفة "ميرو" البريطانية، أن إحدى العاملات في مطعم شهير عالميا في بريطانيا تعرضت للاعتداء من فتاة عشرينية بسبب تأخير وجبتها نظرا للزحام وزيادة الطلبات خارج المطعم.


واضطرت العاملة إلى تأخير الطلب على الفتاة حوالي 4 أو 5 دقائق، ولم تتمكن من توصيله للسيارة خارج المطعم سريعا بسبب زيادة أعداد الطلبات، فعندما أحضرت الطعام واعتذرت عن التأخير كان رد فعل الشابة سيئا للغاية.
 

لم تقبل الفتاة الاعتذار من العاملة، وبصقت عليها وركلتها واعتدت عليها قائلة: "ألم أقل لكِ إني جائعة وأحتاج الطعام بسرعة". 


لم تظهر العاملة فيما بعد واختفت لمدة أيام، وظهرت ابنتها لتوضح أن والدتها تمر بأزمة نفسية بسبب تلك الشابة وتتوعد لها بأنها ستضعها في السجن في أقرب فرصة. 
بسبب تأخير وجبة.. ركل ولكم عاملة بأحد المطاعم الشهيرة.. صور
بسبب تأخير وجبة.. ركل ولكم عاملة بأحد المطاعم الشهيرة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بقايا عظام .. فتاة تصاب بالصدمة بسبب وجبة دجاج

ترشيحاتنا

كان يدخن أثناء القيادة.. الشرطة السعودية تلقي القبض على سائق الشيشة.. فيديو

أخبار الرياضة .. الزمالك يفوز على الأهلي بالثلاثة.. ميدو يهاجم فايلر.. والسويسري يعلق على الهزيمة

محمد جاد: الرئيس السيسى يلبى نداء المواطن محمود ويجبر بخاطره.. فيديو

القضاء يغرم ترامب 44 ألف دولار في قضية ممثلة الأفلام الإباحية

عشان ماتتراكمش.. طرق سداد فواتير الكهرباء إليكترونياً

محمد جودة: غرور الأهلي سبب الهزيمة أمام الزمالك

AdvertisementS

قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته

وفيات بالملايين خلال العامين المقبلين .. بيل جيتس يصدم العالم بكارثة جديدة غير كورونا

بحضور الرئيس السيسي.. قمة مصرية أردنية عراقية مرتقبة في عمان

سيارة زيرو جديدة في مصر بأقل 250 ألف جنيه بـ 8 إيرباج وليست صينية.. فيديو وصور

مرون محسن يثير غضب جماهير الأهلي.. ومغردون: مهاجم شفاف

ملهوش ذنب.. إحراق شاب بجركن بنزين فى المنتزه أثناء مشاجرة بين تجار مخدرات

نجل الفنان محمد قشطة يستغيث لإنقاذ والده على الهواء.. ومدير مستشفى الهلال يعد بعلاجه

قادت لانش محملا بالمصابين من سيناء وأنقذت المشير طنطاوي .. بطولات الفدائية الراحلة علية الشطوى

جمبسوت وفستان.. رانيا منصور تتألق بإطلالتين في زفاف شقيقتها

العفيجي بين بيراميدز والزمالك.. أنباء توقيع رمضان صبحي تثير الجدل

أخبار الرياضة .. الزمالك يفوز على الأهلي بالثلاثة.. ميدو يهاجم فايلر.. والسويسري يعلق على الهزيمة

كورونا تختفي من الصين والحياة تعود لطبيعتها | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من بينها الثوم.. جمال شعبان ينصح بأطعمة تمنحك الشعور بالسعادة وتقاوم الاكتئاب

كورونا تختفي من الصين والحياة تعود لطبيعتها | صور

شاهد.. أول نسخة من بنتلي بايكس بيك كونتينينتال GT الإصدار الخاص