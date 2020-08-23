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لميس سلامة: جبر الخواطر أجمل حاجة في الدنيا حتى لو بضحكة في الوش

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:10 ص
الإعلامية لميس سلامة
الإعلامية لميس سلامة
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ريهام فيكتور
قالت الإعلامية لميس سلامة، إن جملة جبر الخواطر مكونة من كلمتين، ولكن لها تأثير كبير جدًا معنويًا، متابعة: "كلنا محتاجين ضحكة أو كلمة حلوة تجبر بخاطرنا".

وأضافت الإعلامية لميس سلامة، مقدمة برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المساعدة مهما كانت قيمتها فهى جبر للخواطر وستعود إليك مرة أخرى بلا شك، قائلة: "جبر الخواطر أجمل حاجة في الدنيا حتى لو بضحكة في الوش.

وأشارت لميس سلامة، إلى أن  جمهور الزمالك لم يستطع النوم ليلة أمس من السعادة والفرحة بعد الفوز والأداء المشرف في قمة 120، التى خرجت بصورة تليق بمصر.

وتابعت: "نتمنى الشفاء العاجل للكابتن محمد عبد الشافي بسبب إصابة أمس"، لافتة إلى أن الجمهور عبر السوشيال ميديا توجه بالدعاء للكابتن مؤمن زكريا ليرجع مرة أخرى يمتعنا بمهاراته.
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