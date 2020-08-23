أخبار الرياضة .. الزمالك يفوز على الأهلي بالثلاثة.. ميدو يهاجم فايلر.. والسويسري يعلق على الهزيمة

أعرب رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي عن شعوره بالإحباط الشديد عقب هزيمة فريقه أمام الزمالك بثلاثية مقابل هدف مشددًا على ان الفريق أهدر العديد من الفرص في بداية المباراة.





انتقد أحمد حسام ميدو ، السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي عقب هزيمة فريقه أمام نادي الزمالك مساء اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري المصري الممتاز.





كشف محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إصابة محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للقلعة البيضاء خلال مواجهة الأهلي مساء اليوم السبت.