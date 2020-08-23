أخبار الرياضة .. الزمالك يفوز على الأهلي بالثلاثة.. ميدو يهاجم فايلر.. والسويسري يعلق على الهزيمة
الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:34 ص
اخبار الرياضة
نشر موقع "صدى البلد" على مدار يوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
حقق نادي الزمالك فوزا كبيرا على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى اقيمت بينها باستاد القاهرة ضمن منافسات الاسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى.
أعرب رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي عن شعوره بالإحباط الشديد عقب هزيمة فريقه أمام الزمالك بثلاثية مقابل هدف مشددًا على ان الفريق أهدر العديد من الفرص في بداية المباراة.
انتقد أحمد حسام ميدو، السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي عقب هزيمة فريقه أمام نادي الزمالك مساء اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري المصري الممتاز.
كشف محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إصابة محمد عبدالشافي الظهير الأيسر للقلعة البيضاء خلال مواجهة الأهلي مساء اليوم السبت.