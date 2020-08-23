زراعة عين شمس تكشف الإجراءات الاحترازية المطبقة في معامل تنسيق الجامعات 2020

بدأ منذ التاسعة من صباح اليوم توافد طلاب الثانوية العامة على معامل التنسيق بجامعه عين شمس لليوم التاني على التوالي .





وقال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إن كلية الزراعة من أول مؤسسي معامل التنسيق، مؤكدا أن الكلية تكون في استقبال الطلاب يوميا حتى الرابعة مساء.









وأوضح الدكتور جلال في تصريحات لصدى البلد، أن الكلية قامت بالعديد من الخطوات الاحترازية للحفاظ على الطلاب من عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية المطبقة في معامل التنسيق تتمثل في: التعقيم التام في جميع أرجاء الكلية، و عدم السماح بدخول الطلاب وذويهم إلا بارتداء الكمامة، دخول فرد واحد فقط مع الطلاب لمساعدته في اختيار الرغبات، وعدم السماح بالتجمعات وجلوس أولياء الأمور جيدة التهوية.



