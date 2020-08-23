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تعليم

زراعة عين شمس تكشف الإجراءات الاحترازية المطبقة في معامل تنسيق الجامعات 2020

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:43 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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قســــم التعليم
بدأ منذ التاسعة من صباح اليوم توافد طلاب الثانوية العامة على معامل التنسيق بجامعه عين شمس لليوم التاني على التوالي .

وقال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إن كلية الزراعة من أول مؤسسي معامل التنسيق، مؤكدا أن الكلية تكون في استقبال الطلاب يوميا حتى الرابعة مساء.


وأوضح الدكتور جلال في تصريحات لصدى البلد، أن الكلية قامت بالعديد من الخطوات الاحترازية للحفاظ على الطلاب من عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية المطبقة في معامل التنسيق تتمثل في: التعقيم التام في جميع أرجاء الكلية، وعدم السماح بدخول الطلاب وذويهم إلا بارتداء الكمامة، دخول فرد واحد فقط مع الطلاب لمساعدته في اختيار الرغبات، وعدم السماح بالتجمعات وجلوس أولياء الأمور جيدة التهوية.

جدير بالذكر بدأ 149685 طالبا من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فى 2019-2020 أمس السبت، فى تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات وذلك من خلال موقع التنسيق الالكترونى ومعامل الجامعات، وذلك بالمرحلة الأولى للتنسيق والتي تستمر على مدار 5 أيام حيث تنتهى فى 26 أغسطس الجارى.

وأعلنت وزارة التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.

وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال التنسيق، السيد عطا أن قبول طلاب الشعبة العملية فى كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى سيكون بنسبة محددة بواقع 25 % من شعبة العلمى علوم وبنسبة 75% لطلاب الشعبة الهندسية تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.
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