AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شديد الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة.. فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:31 م
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
Advertisements
شيرين عادل
قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية،  إن الطقس الحالى لم يشهد تغيرات كبيرة بدرجات الحرارة.

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عبر لقاء خاص بفضائية اكسترا نيوز، أن طقس غدا الاثنين سيشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة تصل فيه 36 درجة ومن المقرر أن يستمر إلى بعد غد الثلاثاء.
 
وأشارت لاعتدال الطقس فى السواحل الشمالية ويكون مائلا للحرارة فى الوجه البحرى والقاهرة وشديد الحرارة على جنوب البلاد والصعيد.

وتابعت الدكتورة إيمان شاكر، أن نسبة الرطوبة تصل 85% فى القاهرة ، أما فى السواحل الشمالية تصل 90%.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اضطراب حركة الملاحة بخليج السويس.. شاهد.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم السبت

سقوط أمطار على الصعيد.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع القادم بسبب منخفض الهند.. فيديو

الأرصاد: استمرار موجة الرطوبة العالية طوال أيام العيد.. فيديو

تصل لـ 35 درجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس وعن سقوط أمطار خفيفة

العظمى اليوم بالقاهرة 35 درجة.. الأرصاد: نتوقع تحسنا للطقس في سبتمبر.. فيديو

الأرصاد: ارتفاع نسبة الرطوبة أدى إلى إحساسنا بدرجات الحرارة.. فيديو

ترشيحاتنا

500 عربة جديدة مكيفة .. السكك الحديدية تزف بشرى لأهالي الوجه القبلي

إهدار للمال العام.. شوبير يهاجم الأهلي بسبب حسين الشحات

كورونا تختفي من الصين والحياة تعود لطبيعتها | صور

شعراوى: البابا تواضروس يعتمد شعار مشروع مسار العائلة المقدسة

اتحاد مكاتب السفر الكويتي يدعو للسماح لمواطني الـ31 دولة المحظورة بدخول البلاد

بعد توقف 3 سنوات.. الخطوط الجوية الهولندية تعود للعمل في مصر

AdvertisementS

فوازير مش فاهمها.. شوبير يشن هجوما عنيفا على الأهلى بعد السقوط بثلاثية أمام الزمالك

500 عربة جديدة مكيفة .. السكك الحديدية تزف بشرى لأهالي الوجه القبلي

إهدار للمال العام.. شوبير يهاجم الأهلي بسبب حسين الشحات

وفيات بالملايين خلال العامين المقبلين .. بيل جيتس يصدم العالم بكارثة جديدة غير كورونا

قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته

بسبب رمضان صبحي.. مصدر يكشف قانونية شكوى الأهلي لنادي بيراميدز دوليا

كيلو الفراخ بـ 16 جنيها والبط بـ 17.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب اليوم

حرائق غابات كاليفورنيا.. ترامب يعلن "كارثة كبرى" في الولاية

شوبير يتغزل في الزمالك بعد اكتساحه الأهلي بثلاثية في الدوري الممتاز

سيارة زيرو جديدة في مصر بأقل 250 ألف جنيه بـ 8 إيرباج وليست صينية.. فيديو وصور

صحيفة سعودية: المخابرات الحربية المصرية كلمة السر في حل الأزمة الليبية

بشرى سارة للمصريين بالإمارات.. تسهيل عودة من فقدوا وظائفهم إلي بلدانهم بعد انتهاء إقاماتهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور أشرف زكي وأحمد بدير.. حجاج عبد العظيم يحتفل بافتتاح الكافيه الخاص به

بالكمامات وبينهم زجاج فاصل.. نزلاء السجون يستقبلون الزيارات.. صور

من بينها الثوم.. جمال شعبان ينصح بأطعمة تمنحك الشعور بالسعادة وتقاوم الاكتئاب