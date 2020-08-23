شديد الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية ، إن الطقس الحالى لم يشهد تغيرات كبيرة بدرجات الحرارة.





وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عبر لقاء خاص بفضائية اكسترا نيوز، أن طقس غدا الاثنين سيشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة تصل فيه 36 درجة ومن المقرر أن يستمر إلى بعد غد الثلاثاء.

وأشارت لاعتدال الطقس فى السواحل الشمالية ويكون مائلا للحرارة فى الوجه البحرى والقاهرة وشديد الحرارة على جنوب البلاد والصعيد.



