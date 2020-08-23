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أخبار العالم

رغم ارتفاع الإصابات.. إيطاليا ترفض إعلان الإغلاق التام

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:54 م
صدى البلد
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محمد علي
رفضت إيطاليا العودة إلى الإغلاق الشامل في البلد الأوروبي، الذي تفشي فيه فيروس كورونا المستجد قبل أشهر، وصار في وقتها البقعة الأولى للوباء في العالم، وفق ما ذكرته وسائل إعلام.

وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، إن حكومة بلاده لا تدرس إغلاقا جديدا للحد من الإصابات بفيروس كورونا، رغم الزيادة المطردة في عدد الإصابات المسجلة في الشهر الماضي.

وسجلت إيطاليا  أكثر من 1000 إصابة يومية بكورونا لأول مرة منذ 12 مايو، في ارتفاع مفاجئ في اعداد الإصابات عزاها البعض إلى قدوم الكثيرين من أماكن العطلات والتي يحتمل أن يكونوا أصيبوا فيها بالوباء.

وأضاف سبيرانزا لصحيفة "لا ستامبا" : "لن يكون لدينا إغلاق جديد"، مشيرا إلى أن الوضع الحالي لا يمكن مقارنته بشهري فبراير ومارس، عندما كان المرض ينتشر خارج نطاق السيطرة، وكان من الصعب تعقب المصابين وعزلهم".

وتابع: "أنا متفائل، أصبحت خدماتنا الصحية الوطنية أقوى بكثير"، منوها بأن إيطاليا ضاعفت عدد الأسرة في وحدات العناية المركزة.

وفي مقابلة منفصلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، قالت وكيلة وزارة الصحة، ساندرا زامبا، إنها مقتنعة بأن إيطاليا لن تفرض إغلاقا على مستوى البلاد، لكنها لم تستبعد فرض قيود على المناطق التي تشهد ارتفاعا في أعداد المصابين.

وأبلغت إيطاليا، وهي إحدى الدول الأوروبية الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات بالفيروس بأكثر من 35000 حالة وفاة، أبلغت أمس السبت عن 1071 إصابة جديدة بكورونا، بما يتجاوز 1000 حالة في يوم واحد للمرة الأولى منذ أن خففت الحكومة إجراءات الإغلاق الصارمة في مايو.

إلا إنه رغم التصريحات الحكومية، يطالب بعض المختصين والمسئولين الإيطاليين بإعادة فرض الحظر لحين انخفاض أعداد المصابين.

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