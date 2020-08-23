خلال عام.. تقنية جديدة لمراقبة المشروعات والمباني.. تطوير البنية المعلوماتية والربط المكاني خلال العام القادم برعاية التخطيط

وزارة التخطيط:

مركز البنية المعلوماتية يوفر يوميًا تصويرا لمصر عن طريق الأقمار الصناعية

إطلاق وحدة لرصد مخالفات البناء بـ الأقمار الصناعية بدقة 70 سم











أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن وجود تنسيق مع إدارة المساحة العسكرية، لتفعيل مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط في مصر، موضحة أنه بنهاية العام الجاري سيتم تطبيق تلك المنظومة.





تصوير المخالفات

أكد أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التحول الرقمي، أن التقنية الجديدة ترصد المخالفات باستخدام تقنية الأقمار الصناعية، موضحا طبيعة عمل المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية، مشيرا إلى أن المنظومة الجديدة نتج عنها توافر العديد من الصور وعمل التحليلات اللازمة لها، إذ يوفر المشروع يوميًا تصوير لجمهورية مصر العربية بالكامل عن طريق الأقمار الصناعية بدقة 3 أمتار، وتمت زيادة هذه الدقة إلى 50 و30 سم فى بعض الأماكن.





وذكر أن تلك الخدمة الجديدة نتج عنها رصد أي تغيرات على الأرض أو رصد الأعمال الخرسانية التى تحدث وتصويرها بالأقمار الصناعية عن طريق فريق مدرب.





تقنية تحديد المباني وطبيعتها

وقال: "كما أن المحور الثانى يتمثل فى خرائط الأساس، والتى يتم إنتاجها من خلال التصوير الجوي أو من خلال صور فضائية عالية الجودة، مشيرًا إلى أن إمكانية التعرف على المباني سواء كان سكنيا أو تجاريا، ويتم مشاركة كل الجهات الحكومية بواقع بياناتها في هذه الخريطة".





وأضاف أن هذه اللقطات التى يتم رصدها يتم بها عمل تقارير لحظية لأي تغير؛ وإرسال هذه التقارير للمحافظات المختلفة لتمارس مهامها من حيث التعرف على مدى تقنين أو مخالفة المبانى الجديدة، مما يساهم بنسبة كبيرة جدًا فى الحد من مخالفات البناء، وهو ما تم بالفعل خلال الفترة السابقة من خلال وحدة التغيرات في المحافظات، مشيرًا إلى أنه بنهاية العام سيتم تطبيق هذه الخدمة على مستوى الجمهورية.





تقرير ربع سنوي

وقال الدكتور مجاهد حسن، المشرف على وحدة التصوير الفضائى بوزارة التخطيط، إن الوحدة تم تدشينها بالوزارة منذ عامين، موضحا أن الوزارة تمتلك مركز المتغيرات المكانية، والذى يعمل بدوره على رصد التغيرات فى الأرض ويرسل كل 3 أشهر تقريرا لجميع المحافظات.







وأضاف أنه بمجرد استلام تقارير المتغيرات المكانية يتم من خلاله رصد المحافظات للتغيرات من حيث قانونيتها أو عدمه من خلال المعاينة، موضحا أن الوحدة تتكون من عدة مكونات رئيسية وأولها التصوير الفضائى بحيث تتيح صور فضائية متاحة للهيئات المعنية فى الفلك، وتوفر يوميا بدقة 3 أمتار و70 سم لبعض المناطق المأهولة بالسكان ورصد مخالفات البناء، ومن ثم إرسالها للجهات المعنية بالمحافظات للتعامل معها.





مراقبة المشروعات والمحاصيل

وقال رامى جلال، مستشار وزير التخطيط لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن المنظومة لا تقتصر على متابعة مخالفات البناء فقط لكنها ترصد كل المتغيرات على الأرض، وكل المشروعات التي تتم مثل: الطرق والكباري والمدن السكنية وحجم المحاصيل الزراعية؛ خاصة المحاصيل الاستراتيجية من حيث حجم الإنتاج والمساحة التي تتم الزراعة عليها.





وأوضح أن حجم الفوائد من هذه الخدمة غير محدود ولا تكمن قوتها أو قيمتها فى الصورة فقط؛ بل في الأنظمة والتطبيقات التى يتم تغذيتها بالصور وتقوم بإخراج تحليل كامل لكل الصور الجوية ولخريطة الأساس التي يتم رسمها من خلال فريق متخصص، وهو ما يخدم فى النهاية الأهداف الاستراتيجية التي تخص منظومة التخطيط المصرية وترشيد الإنفاق.