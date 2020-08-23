AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

خلال عام.. تقنية جديدة لمراقبة المشروعات والمباني.. تطوير البنية المعلوماتية والربط المكاني خلال العام القادم برعاية التخطيط

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:00 م
الأقمار الصناعية
الأقمار الصناعية
Advertisements
آية الجارحي
  • وزارة التخطيط: 
  • مركز البنية المعلوماتية يوفر يوميًا تصويرا لمصر عن طريق الأقمار الصناعية
  • إطلاق وحدة لرصد مخالفات البناء بـ الأقمار الصناعية بدقة 70 سم



أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن وجود تنسيق مع إدارة المساحة العسكرية، لتفعيل مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة  التخطيط في مصر، موضحة أنه بنهاية العام الجاري سيتم تطبيق تلك المنظومة.


تصوير المخالفات

أكد أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التحول الرقمي، أن التقنية الجديدة ترصد المخالفات باستخدام تقنية الأقمار الصناعية، موضحا طبيعة عمل المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية، مشيرا إلى أن المنظومة الجديدة نتج عنها توافر العديد من الصور وعمل التحليلات اللازمة لها، إذ يوفر المشروع يوميًا تصوير لجمهورية مصر العربية بالكامل عن طريق الأقمار الصناعية بدقة 3 أمتار، وتمت زيادة هذه الدقة إلى 50 و30 سم فى بعض الأماكن.


وذكر أن تلك الخدمة الجديدة نتج عنها رصد أي تغيرات على الأرض أو رصد الأعمال الخرسانية التى تحدث وتصويرها بالأقمار الصناعية عن طريق فريق مدرب.


تقنية تحديد المباني وطبيعتها

وقال: "كما أن المحور الثانى يتمثل فى خرائط الأساس، والتى يتم إنتاجها من خلال التصوير الجوي أو من خلال صور فضائية عالية الجودة، مشيرًا إلى أن إمكانية التعرف على المباني سواء كان سكنيا أو تجاريا، ويتم مشاركة كل الجهات الحكومية بواقع بياناتها في هذه الخريطة".


وأضاف أن هذه اللقطات التى يتم رصدها يتم بها عمل تقارير لحظية لأي تغير؛ وإرسال هذه التقارير للمحافظات المختلفة لتمارس مهامها من حيث التعرف على مدى تقنين أو مخالفة المبانى الجديدة، مما يساهم بنسبة كبيرة جدًا فى الحد من مخالفات البناء، وهو ما تم بالفعل خلال الفترة السابقة من خلال وحدة التغيرات في المحافظات، مشيرًا إلى أنه بنهاية العام سيتم تطبيق هذه الخدمة على مستوى الجمهورية.


تقرير ربع سنوي

وقال الدكتور مجاهد حسن، المشرف على وحدة التصوير الفضائى بوزارة التخطيط، إن الوحدة تم تدشينها بالوزارة منذ عامين، موضحا أن الوزارة تمتلك مركز المتغيرات المكانية، والذى يعمل بدوره على رصد التغيرات فى الأرض ويرسل كل 3 أشهر تقريرا لجميع المحافظات.


وأضاف أنه بمجرد استلام تقارير المتغيرات المكانية يتم من خلاله رصد المحافظات للتغيرات من حيث قانونيتها أو عدمه من خلال المعاينة، موضحا أن الوحدة تتكون من عدة مكونات رئيسية وأولها التصوير الفضائى بحيث تتيح صور فضائية متاحة للهيئات المعنية فى الفلك، وتوفر يوميا بدقة 3 أمتار و70 سم لبعض المناطق المأهولة بالسكان ورصد مخالفات البناء، ومن ثم إرسالها للجهات المعنية بالمحافظات للتعامل معها.


مراقبة المشروعات والمحاصيل

وقال رامى جلال، مستشار وزير التخطيط لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن المنظومة لا تقتصر على متابعة مخالفات البناء فقط لكنها ترصد كل المتغيرات على الأرض، وكل المشروعات التي تتم مثل: الطرق والكباري والمدن السكنية وحجم المحاصيل الزراعية؛ خاصة المحاصيل الاستراتيجية من حيث حجم الإنتاج والمساحة التي تتم الزراعة عليها.


وأوضح أن حجم الفوائد من هذه الخدمة غير محدود ولا تكمن قوتها أو قيمتها فى الصورة فقط؛ بل في الأنظمة والتطبيقات التى يتم تغذيتها بالصور وتقوم بإخراج تحليل كامل لكل الصور الجوية ولخريطة الأساس التي يتم رسمها من خلال فريق متخصص، وهو ما يخدم فى النهاية الأهداف الاستراتيجية التي تخص منظومة التخطيط المصرية وترشيد الإنفاق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يستعرض مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط باستخدام الأقمار الصناعية.. ومدبولي: أغلب الجهات الحكومية كانت لديها أنظمة معلومات جغرافية منعزلة عن بعضها

مجلس الوزراء يستعرض مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية على المستوى القومى

الوزراء يستعرض مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية على المستوى القومى.. مدبولى: المشروع يتيح متابعة أعمال التنمية على أرض مصر.. والسعيد: يعظم استغلال الدولة لاستثماراتها

لرصد مخالفات البناء بـ"الأقمار الصناعية".. وزيرة التخطيط تفتتح المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية

بعد افتتاحه اليوم.. كل ما تريد معرفته عن المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية

بدقة 70 سم .. التخطيط تطلق وحدة لرصد مخالفات البناء بـ الأقمار الصناعية

ترشيحاتنا

من بينها الحظر الإعلامي .. 4 قرارات بالأهلي بعد الخسارة من الزمالك في الدوري

كان مقموص وزعلان.. نجم الزمالك: مروان محسن محتاج طبيب نفسي

بسبب رمضان صبحي.. مصدر يكشف قانونية شكوى الأهلي لنادي بيراميدز دوليا

إهدار للمال العام.. شوبير يهاجم الأهلي بسبب حسين الشحات

بعد كارثة الزمالك .. حقيقة تراجع الأهلي عن تمديد عقد مروان محسن

أصغر لاعب يسجل في الألفية الثالثة.. أسامة فيصل يدخل تاريخ مباريات القمة من أوسع الأبواب

AdvertisementS

تقرير: أعضاء الإخوان في تركيا ينصبون أردوغان مرشدا سياسيا لهم

مهيب عبدالهادي يحسم الجدل حول انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

من بينها الحظر الإعلامي .. 4 قرارات بالأهلي بعد الخسارة من الزمالك في الدوري

فوازير مش فاهمها.. شوبير يشن هجوما عنيفا على الأهلى بعد السقوط بثلاثية أمام الزمالك

كيلو الفراخ بـ 16 جنيها والبط بـ 17.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب اليوم

إهدار للمال العام.. شوبير يهاجم الأهلي بسبب حسين الشحات

وفيات بالملايين خلال العامين المقبلين .. بيل جيتس يصدم العالم بكارثة جديدة غير كورونا

الأمور صعبة.. إبراهيم فايق يطالب مروان محسن بـ الرحيل عن الأهلي

السقوط الكبير.. 5 أسباب قادت الزمالك لكسر هيبة الأهلى فى الدوري الممتاز

صحيفة سعودية: المخابرات الحربية المصرية كلمة السر في حل الأزمة الليبية

بعد كارثة الزمالك .. حقيقة تراجع الأهلي عن تمديد عقد مروان محسن

500 عربة جديدة مكيفة .. السكك الحديدية تزف بشرى لأهالي الوجه القبلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاش مايوه.. ريم مصطفى تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

60 عاما على الاستقلال.. كيف أصبحت بوركينا فاسو دولة زراعية بامتياز

لن تتوقع .. مخاطر شرب عصائر الفاكهة الطازجة