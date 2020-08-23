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رياضة

أحمد حسن: عناد فايلر أفقد الأهلي شخصيته أمام الزمالك

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:15 م
فايلر
فايلر
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إسراء أشرف
كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، يتبع سياسة "العناد" في بعض الأحيان، كما أن الفريق الأحمر بدأ يفتقد للشخصية المعروفة عنه في المباريات. 

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع عبر راديو مصر: "هناك أخطاء عند رينيه فايلر، وعناد في بعض الأحيان، ضغوط المباريات تجبرك على ضرورة الاستعانة بكل اللاعبين والناشئين أيضًا، وفايلر لديه ميزة وهو حسم لقب الدوري مبكرًا، كان يمكنه الاستعانة بلاعبين شباب".

وواصل: "النادي الأهلي بدأ يفتقد للشخصية المعروفة عنه، لاعبين قليلين داخل الفريق هم أصحاب شخصية النادي المعروفة عنه منهم الشناوي والسولية ومعلول". 

وأضاف: "كان يجب على فايلر تصعيد لاعبين صغار، وعليه إعطاء دور للجهاز المعاون بالبحث عن لاعبين من الناشئين للاستعانة بهم، الفريق حسم بنسبة كبيرة لقب الدوري المصري".

وتابع: "كارتيرون الذي يسعى للحفاظ على المركز الثاني استعان بلاعبين كثيرين".

وقال إن "من الممكن أن يعطى صالح جمعة فرصة مباراتين أو ثلاثة، أما أن يُحرج الجميع ويظهر اللاعب بشكل سيئ، أو يظهر اللاعب بشكل أفضل ويكسب الفريق لاعب جيد في ظل النواقص الحالية.. لن نلوم على فايلر حال رحيله، ولكن المدرب لديه بطولة دوري أبطال إفريقيا، لو رحل بالتأكيد سيدرب أحد الأندية الخليجية، من الصعب أن يرحل لأوروبا، عليه الآن التفكير في بطولة إفريقيا". 


وواصل: "جماهير الأهلي قلقة بشأن بطولة إفريقيا، يجب على اللاعبين أن يُصدقوا أنفسهم أنهم يلعبون لكيان عظيم بحجم النادي الأهلي".


وأضاف: "يجب أن يحافظ لاعبو الزمالك على المكتسبات التي حققوها مؤخرا والشخصية التي اكتسبوها".
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