بعد عملية محمد عبد الشافي.. كل ما تود معرفته عن كسر الترقوة

خضع محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لعملية جراحية اليوم بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة القمة أمام الأهلي في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
كسر الترقوة من الإصابات الشائعة لدى الشباب والأطفال، حيث تربط عظمة الترقوة الجزء العلوي من الكتف، ومن خلال السطور التالية تعرف على الأعراض والأسباب وفقا لموقع "mayoclinic".
الأسباب الشائعة لكسر الترقوة
1- السقوط.
2- الإصابات الرياضية.
3- الصدمات الناجمة عن حوادث المرور.
4- يمكن للرضع أحيانًا كسر عظام الترقوة أثناء عملية الولادة.
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تشمل علامات وأعراض كسر الترقوة ما يلي:
ألم يزداد مع حركة الكتف.
تورم.
كدمات.
انتفاخ على كتفك.
طقطقة عند محاولة تحريك كتفك.
تيبس أو عدم القدرة على تحريك كتفك.
مضاعفات كسر الترقوة :
إصابة العصب أو الأوعية الدموية
قد تؤدي الأطراف الخشنة لعظم الترقوة المكسور إلى إصابة الأعصاب والأوعية الدموية المجاورة. اطلب العناية الطبية فورًا إذا لاحظت خدرًا أو برودة في ذراعك أو يدك.
ضعف أو تأخر الشفاء
قد يلتئم كسر الترقوة الشديد ببطء أو بشكل غير كامل. يمكن أن يؤدي ضعف تماسك العظام أثناء الشفاء إلى تقصير العظام.
نتوء في العظم.