AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد عملية محمد عبد الشافي.. كل ما تود معرفته عن كسر الترقوة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:13 م
محمد عبد الشافي
محمد عبد الشافي
Advertisements
حياة عبد العزيز
خضع محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لعملية جراحية اليوم بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة القمة أمام الأهلي في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

كسر الترقوة من الإصابات الشائعة لدى الشباب والأطفال، حيث تربط عظمة الترقوة الجزء العلوي من الكتف، ومن خلال السطور التالية تعرف على الأعراض والأسباب وفقا لموقع "mayoclinic".

الأسباب الشائعة لكسر الترقوة
1- السقوط.
2- الإصابات الرياضية.
3- الصدمات الناجمة عن حوادث المرور.
4- يمكن للرضع أحيانًا كسر عظام الترقوة أثناء عملية الولادة.

اقرأ ايضا:

تشمل علامات وأعراض كسر الترقوة ما يلي:
ألم يزداد مع حركة الكتف.
تورم.
كدمات.
انتفاخ على كتفك.
طقطقة عند محاولة تحريك كتفك.
تيبس أو عدم القدرة على تحريك كتفك.

مضاعفات كسر الترقوة :
إصابة العصب أو الأوعية الدموية
قد تؤدي الأطراف الخشنة لعظم الترقوة المكسور إلى إصابة الأعصاب والأوعية الدموية المجاورة. اطلب العناية الطبية فورًا إذا لاحظت خدرًا أو برودة في ذراعك أو يدك.

ضعف أو تأخر الشفاء
قد يلتئم كسر الترقوة الشديد ببطء أو بشكل غير كامل. يمكن أن يؤدي ضعف تماسك العظام أثناء الشفاء إلى تقصير العظام.
نتوء في العظم. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المرض الفتاك.. كل ما تريد معرفته عن التصلب الجانبي الضموري

المرض الفتاك.. كل ما تريد معرفته عن التصلب الجانبي الضموري.. أبرز أعراضه وطرق علاجه وأسبابه مجهولة

بعد إصابة ابن أيتن عامر بكسر الترقوة.. ما لا تعرفه عن المرض والأعراض وطرق الإصابة

شبح أمراض العظام.. عادات تسبب خشونة الركبة..علاقة فيتامين د بالعظام.. أخطاء تصيبك بهشاشة العظام.. ومشروب سحري لعلاج آلام المفاصل

مرض نادر يسبب تشوهات العظام.. تفاصيل

احرص على تجنبه.. تعرف على أعراض وأسباب هشاشة العظام.. وأهم المخاطر الصحية

ترشيحاتنا

تقرير: أعضاء الإخوان في تركيا ينصبون أردوغان مرشدا سياسيا لهم

الأمور صعبة.. إبراهيم فايق يطالب مروان محسن بـ الرحيل عن الأهلي

بسبب تأخير وجبة.. ركل ولكم عاملة بأحد المطاعم الشهيرة.. صور

عبلة كامل تعود إلى الشاشة الصغيرة.. غدا

صحيفة سعودية: المخابرات الحربية المصرية كلمة السر في حل الأزمة الليبية

أخبار الفن| نبيل الحلفاوي يعلق على فوز الزمالك.. وفاة عم محمد محسن.. إصابة فنان شهير بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عملية محمد عبد الشافي.. كل ما تود معرفته عن كسر الترقوة

هوت شورت.. هنا شيحة بإطلالة صيفية مثيرة.. شاهد

بنظارة شمس جذابة.. أصالة تبرز جمالها فى إطلالة شبابية.. شاهد