بعد عملية محمد عبد الشافي.. كل ما تود معرفته عن كسر الترقوة

ألم يزداد مع حركة الكتف.

تورم.

كدمات.

انتفاخ على كتفك.

طقطقة عند محاولة تحريك كتفك.

تيبس أو عدم القدرة على تحريك كتفك.

مضاعفات كسر الترقوة :

إصابة العصب أو الأوعية الدموية

قد تؤدي الأطراف الخشنة لعظم الترقوة المكسور إلى إصابة الأعصاب والأوعية الدموية المجاورة. اطلب العناية الطبية فورًا إذا لاحظت خدرًا أو برودة في ذراعك أو يدك.





ضعف أو تأخر الشفاء

قد يلتئم كسر الترقوة الشديد ببطء أو بشكل غير كامل. يمكن أن يؤدي ضعف تماسك العظام أثناء الشفاء إلى تقصير العظام.

نتوء في العظم.