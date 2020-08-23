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مرأة

أفضل طريقة لارتداء الجينز.. كيفية تنسيق بنطلون فاتح وغامق وشراء النوع المناسب

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:30 م
صدى البلد
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ريهام قدري
افضل طريقة لارتداء الجينز هي ان يرتديه كل شخص بطريقتة  ،  مهما كان أسلوبك ، فمن المرجح أن لديك الجينز المفضل لديك لفترة من الوقت وقد يكون افضل طريقة لارتداء الجينز  هي اختيار النوع  المتين والذي يعطيك مظهر انيق  .

وافضل طريقة لارتداء الجينز ان تكون بالطابع الكاجول واستخدمها في النزه المختلفة سواء علي تي شيرت قطني او علي بلوزة خفيفة كما يمكن ارتداء علي قميص كاجول للرجل او الفتاة .


- تنسيق بنطلون جينز فاتح 

يعمل الجينز الفاتح علي تحول ملابسك الي نوع راقي كما يكون الافضل لابراز ملامح الجسم فيمكن ارتدائه علي جاكت باللون الاغمق من لون الجينز  والذي يعطيك مظهر أقل رسمية ويخلق التباين بين البنطلون الجينز والسترة التي تنسقها عليه وبذلك تكون حققت الطريقة المثالية في تنسيق بنطلون جينز فاتح وقد يمثل هذا النوه السمة المميزة لأفضل الملابس في الوقت الحالي، كما يمكن ارتدائه فوق الحزام مع معطف مع بنطال سبور هو ما ترتديه لمقابلة اصدقائك.

- بنطلون جينز غامق
يعد اختيار بنطلون جينز غامق هو المناسب لجميع انواع السترات والافضل في الخروجات العملية سواء عمل او الخروج للتسوق ، حيث ان بنطلون جينز غامق يعني اخفائك لعيوب الجسم والمحاولة في ابراز الجاكت او القميص او البلوزة التي يمكن ان ترتديها علي بنطلون جينز غامق 

كما ان بنطلون جينز غامق من انسب الاختيارات التي لايجب ان تتخلي عن وجودها في دولابك والذي يعطيك احساس بالراحة اكثر من تنسيق بنطلون جينز غامق حيث تختاج الي ترتيبات اكثر من بنطلون جينز غامق

- أفضل أنواع الجينز
تعد افضل انواع الجينز هي الانواع الثقيلة من قماش الجينز او المتينة كما يعرف عنها ، وقد تتواجد هذه الانواع بكثير من الماركات العالمية التي تخص خوط الموضة للجينز ومن افضل انواع الجينز هو اختيارك للون الطبيعي والبعد عن الجينز المصبوغ بألوان فمن المعروف ان الوان الجينز معدودة ولكن تم ابتكار انواع اخري لن تكون افضل انواع الجينز التي يمكن الاعتماد عليها في ملابسك 

- طول البنطلون الجينز المناسب
طول البنطلون الجينز يرجع الي شكل البنطلون وتنسيقه علي القوام كما يعتمد ايضا علي الموضة فنجد في السنوات الماضية ام طول البنطلون الجينز المناسب الذي يظهر كاحل القدم او مايعرف بالقصير وهذا النوع قد يعطي تناسق للجسم ويظهر طول الرجل بشكل اقصر ، ولكن طول البنطلون الجينز المناسب للاشخاص القصيرة هي التي تغطي كامل الساق  اما طول البنطلون الجينز المناسب في الموديلات العادية الكاجول هي ان تكون علي حافة الحذاء من الامام بحث لاتظهر جزء من الشراب او من كاحل القدم 


- كيف اشتري بنطلون جينز مناسب
عند ارتدائك لبنطلون جينز مناسب لابد تسأل نفسك اولا كيف اشتري بنطلون جينز مناسب وبهذه الطريقة قد تكون بدأت في طريقك لاختيارك الصحيح للبنطلون الجينز 

حيث ان الجينز هو أحد أفضل استثمارات الأزياء التي يمكنك القيام بها. يمكنك الاحتفاظ بها لسنوات ، وعلى الرغم من أنها قد تتلاشى أو تتشقق ، إلا أنها لا تزال قابلة للارتداء تمامًا.

فأن الاجابة الوحيدة لسؤالك كيف اشتري بنطلون جينز مناسب ف انك لا تزال تملق قوامك قبل إضافتها مرة أخرى في تناوب الملابس. للعثور على الأنماط التي تناسبك ، استخدم نوع جسمك كدليل. سواء جسمك كمثري او طويل او قصير ومنها تستطيع شراء بنطلون جينز مناسب .

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