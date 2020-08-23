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حوادث

حريق عين الصيرة.. النيران التهمت نخيلا وأشجارا وأجزاء من مدرسة ..صور

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:31 م
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق داخل مدرسة ثانوية أمام حديقة الفسطاط بمصر القديمة.

وتسبب تصاعد السنة اللهب فى امتداد النيران لمجموعة من النخيل والأشجار ما أحدث حالة من الفزع لدى أهالى المنطقة.

تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل مدرسة بجوار وحدة مرور عين الصيرة بمصر القديمة.

وتم توجيه 5 سيارات إطفاء الذين تمكنوا من محاصرة النيران قبل أن تمتد لوحدة المرور، ومن دون إصابات.

وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ إخطار النيابة للتحقيق، والوقوف على سبب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات.

حريق عين الصيرة.. النيران التهمت نخيلا وأشجارا وأجزاء من مدرسة ..صور
حريق عين الصيرة.. النيران التهمت نخيلا وأشجارا وأجزاء من مدرسة ..صور
حريق عين الصيرة.. النيران التهمت نخيلا وأشجارا وأجزاء من مدرسة ..صور
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حريق عين الصيرة.. النيران التهمت نخيلا وأشجارا وأجزاء من مدرسة ..صور

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