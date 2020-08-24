24 أغسطس.. شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقدّمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم 24 أغسطس، وفقا لعلم الأرقام.

شخصية اليوم في علم الأرقام إذا كنت مولودًا في يوم 24 أغسطس و تمارس نشاطًا تجاريًا ، فأنت بحاجة اليوم إلى اتخاذ قراراتك بعناية. سيكون من الأفضل إذا لم تقم بأي عمل كبير يتعلق بالمال اليوم.

سيكون الوضع طبيعيًا في حياتك الشخصية. اليوم قد تضطر إلى اتخاذ بعض القرارات المهمة المتعلقة بمنزلك. على الصعيد الاقتصادي ، سيعطي اليوم نتائج متضاربة. تحتاج إلى الإنفاق وفقًا لميزانيتك. بالحديث عن صحتك ، قد تتراجع صحتك فجأة اليوم.





نصيحة علم الابراج ..





بدء العمل اليوم يمكن أن يسبب الضغط النفسي. سوف تشعر بالاكتئاب الشديد. من الأفضل أن تقضي بعض الوقت بين أحبائك. شارك أفكارك مع الأصدقاء والعائلة.





