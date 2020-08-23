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حوادث

ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص على طريق الكريمات بالصف

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:28 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أصيب 11 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الكريمات الصحراوي الشرقي بعد بوابة حلوان.

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص ووقوع مصابين على الطريق المشار اليه.

والمصابين هم عمرو محمد محمد فرج 31 سنة بني سويف، ومحمود جابر رمضان جابر 24 سنة بني سويف، وعمر عبد الوهاب مسعد 35 سنة بني سويف، وعادل أحمد مصطفى 25 سنة حدائق القبة، ومؤمن محروس عبد السميع 22 سنة بني سويف، وإسلام طه طه محمود 27 سنة بني سويف، وأحمد عبد الهادي أحمد علي 52 سنة بني سويف، ومحمد أسامة محمد عبد الحق 29 سنه شبرا، وإسلام محمد زكي أحمد 22 سنة دمياط.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ووحدات المرور إلى موقع الحادث.

وتم نقل 9 مصابين إلى مستشفي الصف المركزي وجميعهم حالتهم مستقرة.
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