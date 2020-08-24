بالأسود.. نهاوند سري تستعرض أناقتها

نشرت الإعلامية نهاوند سري المذيعة بقناة النادي الأهلي، صورة جديدة عبر خاصية "ستوري" علي حسابها بموقع "إنستجرام".



وظهرت نهاوند سري بإطلالة أنيقة حيث ترتدى فستانا أسود وبيديها كرة قدم، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، واعتمدت فى الماكياج على الألوان الجذابة ووضعت أحمر شفاه مميزا.





وتُقدم نهاوند سري البرنامج الصباحي (10 الصبح) عبر شاشة قناة الأهلي، ويشاركها تقديم البرنامج الإعلامي والفنان كريم كوجاك، ويُذاع البرنامج من الجمعة إلي الأربعاء في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة.



