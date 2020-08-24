AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بالأسود.. نهاوند سري تستعرض أناقتها

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:43 ص
نهاوند سرى
نهاوند سرى
Advertisements
محمد بدران

نشرت الإعلامية نهاوند سري المذيعة بقناة النادي الأهلي، صورة جديدة عبر خاصية "ستوري" علي حسابها بموقع "إنستجرام".


وظهرت نهاوند سري بإطلالة أنيقة حيث ترتدى فستانا أسود وبيديها كرة قدم، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، واعتمدت فى الماكياج على الألوان الجذابة ووضعت أحمر شفاه مميزا.


وتُقدم نهاوند سري البرنامج الصباحي (10 الصبح) عبر شاشة قناة الأهلي، ويشاركها تقديم البرنامج الإعلامي والفنان كريم كوجاك، ويُذاع البرنامج من الجمعة إلي الأربعاء في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة.


يذكر أن الإعلامية نهاوند سرى قدمت برنامج التوك شو الصباحي "صباح أون" على قناة (أون تي في) لمدة 5 سنوات، كما شاركت في فقرة الهوانم ببرنامج "كل يوم" مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة ON E، وبرنامج "الحياة اليوم" عبر قناة الحياة بداية عام 2018.

بالأسود.. نهاوند سري تستعرض أناقتها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ظهور جذاب.. نهاوند سري تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال على إنستجرام.. شاهد

بـ ماكياج جذاب.. نهاوند سري تخطف أنظار متابعيها.. شاهد

بالأبيض .. نهاوند سري تستعرض أناقتها

نهاوند سري بإطلالة رياضية عبر انستجرام .. شاهد

الإعلامية نهاوند سري تنشر صورتها مع صديقتها

بـ فستان أسود.. نهاوند سري في إطلالة جديدة على إنستجرام

ترشيحاتنا

محمد الباز: الطالب أحمد عمر استخدم الميديا لابتزاز جامعة كفر الشيخ

لم يقصد إصابته.. وليد سليمان يعتذر لمحمد عبدالشافي في المستشفى بعد العملية

استشاري أعصاب توجه عدة نصائح لـ مؤمن زكريا.. فيديو

الجيش الليبي: تركيا وحكومة الوفاق قررتا شن هجوم على سرت

بعد انخفاض الإصابات.. خبير أوبئة: يحسم موعد انتهاء الموجة الأولى وصفر وفيات

فضل صيام يوم تاسوعاء وعاشوراء.. 9 أسباب تجعلك حريصا على صومهما

AdvertisementS

كلام نهائي.. الزمالك ينفي التوقيع مع رمضان صبحي.. فيديو

بعد انخفاض الإصابات.. خبير أوبئة: يحسم موعد انتهاء الموجة الأولى وصفر وفيات

أصاب جنودا في حرب الخليج.. طبيب يكشف خطورة مرض مؤمن زكريا ..فيديو

بعد أنباء الهجوم على سرت.. دفاع النواب تطالب بتسليم السلطة للبرلمان الليبى

في ذكرى ميلاده.. تعرف على مصير سيارة عزت أبوعوف المرسيدس الشهيرة.. فيديو وصور

هاني شاكر عن واقعة السلام الجمهوري: ما حدث من مخرج القمة مهزلة

أحمد موسى: أردوغان حرّك بوارج تجاه سرت.. ومتوقع عمليات عسكرية خلال ساعات

بسبب بوستاته على فيسبوك.. وزير الأوقاف: نقل عبد الله رشدي لباحث دعوة ومنعه من صعود المنبر

هل هو رمضان صبحي؟.. خالد الغندور يعلن صفقة جديدة وقوية لنادي الزمالك

السيطرة على حريق داخل مدرسة بجوار وحدة مرور عين الصيرة ..صور

بايرن ميونخ يفوز على باريس سان جيرمان 1 - 0 ويتوج بطلا لـ دوري أبطال أوروبا

محمد الباز: الطالب أحمد عمر استخدم الميديا لابتزاز جامعة كفر الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

14 طعاما تنظف كبدك من السموم

في حمام السباحة.. شاهد| جلسة تصوير جريئة لـ سمية الخشاب

بالأصفر الهادئ.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة