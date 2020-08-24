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أخبار العالم

إيران تهدد بالرد على انفجار كبير فى محطة نطنز النووية الإيرانية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 01:58 م
انفجار نطنز
انفجار نطنز
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على صالح
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، إن إيران سترد على العمل التخريبي الذي وقع في منشأة نطنز النووية في يوليو الماضي إذا كان هناك تأكيد على أنه تم تنظيمه من الخارج.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن خطيب زاده، قوله "ننتظر تقريرا رسميا حول ما إذا كان العمل التخريبي منظما من الخارج أو داخل البلاد، بالطبع إذا جاء من الخارج فسنعطي الرد اللازم".

وفي أوائل يوليو، ضرب انفجار كبير محطة نطنز النووية الإيرانية لتخصيب اليورانيوم. 

ولم ترد أنباء عن وقوع اصابات او تسربات لمواد مشعة من المنشأة. 

وقال بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الأحد الماضي، إن حريق منشأة نطنز النووية كان نتيجة أعمال تخريبية.

وعزت بعض وسائل الإعلام المحلية الانفجار إلى أعمال التخريب الإسرائيلية. 

ولم تؤكد السلطات الإيرانية أو تنفي مثل هذه التقارير ، وقالت إنه سيتم الكشف عن نتائج التحقيق في وقت لاحق.
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