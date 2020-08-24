سرقة مجوهرات وألماظ من شقة نجل الإعلامية سهير شلبي بالتجمع الخامس





نجحت أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة فى كشف غموض بلاغ بتسلل مجهولين إلى داخل فيلا نجل الإعلامية سهير شلبي بالتجمع الخامس وسرقة مجوهرات والماظ منها ، حيث تبين أن عاطلين وراء ارتكاب الواقعة تم ضبطهما وإعادة المسروقات.





تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا بتعرض نجل الإعلامية سهير شلبى لواقعة سرقة مجوهرات والماظ و2 جهاز لأب توب وأموال من داخل فيلته بدائرة القسم بأسلوب كسر الباب .





على الفور انتقل رجال المباحث الى مكان البلاغ وتبين من التحريات وتفريغ الكاميرات أن عاطلين وراء ارتكاب الواقعة تم ضبطهما اللذان سبق اتهامهما فى عده قضايا متنوعة .



