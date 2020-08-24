محمد الشرنوبي يستعطف جماهيره: النفسية محتاجة إسكندرية

شارك الفنان محمد الشرنوبي متابعيه وجمهوره، صورة جديدة له من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق محمد الشرنوبي علي الصورة قائلا: " النفسية محتاجة اسكندرية وتشوف عينيا مياه .. واقابل ناس جداد .. النفسية محتاجه ناس طبيعية .. تقلق وتخاف عليا .. مش مليانين امراض قولوا لي #النفسية محتاجه ايه ؟ ".





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وطرح الفنان محمد الشرنوبي أغنية "من قلبي سلام لبيروت"، بعد الانفجار الأخير الذي هز العاصمة اللبنانية، ويتعاون فيها مع المؤلف الموسيقي مصطفى الحلواني، عبر صفحته بموقع انستجرام.





يذكر أن آخر أعمال محمد الشرنوبي مسلسل "ليه لأ" تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، وهي الأغنية التى تم طرحها مؤخرا وحققت تفاعلا كبيرا.





شارك فى المسلسل أمينة خليل، منهم هالة صدقي وشيرين رضا وهالة صدقي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف.