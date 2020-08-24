مصرع وإصابة نحو 100 شخص في تفجيرين إرهابيين بالفلبين

سقط قرابة 100 شخص ما بين صريع وجريح في تفجيرين إرهابيين في الفلبين، من قبل جماعة متطرفة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.













لقي 14 شخصًا على الأقل مصرعهم، كما أصيب 75 آخرون بينهم أفراد من قوات الأمن ومدنيون، في تفجيرين نفذت أحدهما انتحارية، في جزيرة بجنوب الفلبين تعد معقلًا لمتطرفين.













وفق ما ذكر مسئولون، وقع الهجوم في جولو في منطقة سولو ذات الغالبية المسلمة، التي تقاتل فيها قوات الأمن جماعة أبو سياف منذ زمن طويل.













قال اللفتنانت جنرال كورليتو فينلوان للصحفيين، بأن 7 جنود وشرطيًا و6 مدنيين قتلوا في الهجوم الأول، بعد تفجير دراجة نارية مفخخة كانت متوقفة خارج متجر تسوق.













وبعد وقت قصير، وقع انفجار ثان في الشارع ذاته عندما فجّرت انتحارية نفسها بينما كانت الشرطة تغلق الموقع، حسب فينلوان ما أسفر عن إصابة 48 مدنيًا و21 جنديًا وستة من عناصر الشرطة.













وجماعة أبو سياف التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، شبكة من العناصر المتطرفة مسئولة عن أسوأ الهجمات الإرهابية في الفلبين، وخطف سياح أجانب وافراد في بعثات تبشيرية.













كما أنها على صلة بمقاتلين من تنظيم داعش يسعون لإقامة قاعدة لهم في جنوب شرق آسيا.













وسبق إن وعد الرئيس الفلبيني المثير للجدل رودريجو دوتيرتي بإنهاء كل أشكال الجريمة والإرهاب من البلاد، وتوعد بالتعامل مع الإرهابيين بـ"أقصى درجة من القسوة"، وأكد استعداده لـ"أكل أكبادهم"، في إشارة إلى جماعة "أبو سياف" المتطرفة.







