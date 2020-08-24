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أخبار البلد

تجديد تعيين الدكتور محمد القوصي رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 06:17 م
الدكتور محمد القوصي
الدكتور محمد القوصي
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ا ش ا
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار رقم 457 لسنة 2020 بالتصديق علي تجديد تعيين الدكتور محمد القوصي في وظيفة الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير لمدة عام اعتبارا من 20 أغسطس 2020.

والدكتور محمد القوصي كان قد أشرف على إطلاق أول قمر صناعي لمصر 2007، وشارك في وضع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية واللائحة التنفيذية الخاصة بها، فضلًا عن وضع مشروع قانون الفضاء المصري، ومشروع إنشاء مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بالمدينة الفضائية بالقاهرة الجديدة، والتي تم التخطيط المبدئي لها لتحتوي على كل الأنشطة الفضائية بمصر.

وكان الرئيس السيسي قد أصدر في أغسطس 2019 قرارا بتشكيل مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية لمدة سنتين برئاسة مجلس الوزراء وعضوية وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرئيس التنفيذي للوكالة، ورئيس أكاديمية البحث العلمي، ونخبة من الشخصيات المعنية. 
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