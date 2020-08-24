تقارير: تياجو سيلفا يغادر باريس سان جيرمان إلى تشيلسي بعد خسارة دوري أبطال أوروبا





وأشار فابريزيو رومانو مراسل شبكة سكاي سبورتس إلى أن الاتفاق تم بين الطرفين، و الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون في الأيام المقبلة، بعقد يمتد لمدة موسمين.





وأكد رومانو ان سيلفا سيتقاضى راتبًا سنويًا يبلغ 6 مليون جنيه إسترليني مع فريقه الجديد.





وكان تياجو سيلفا قد أعلن أمس عن انتهاء مشواره مع باريس سان جيرمان، بعد خسارة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ الألماني بهدف نظيف أمس الأحد

أكدت تقارير صحفية أن نادي تشيلسي الإنجليزي أتم الاتفاق مع البرازيلي تياجو سيلفا بعد انتهاء عقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.