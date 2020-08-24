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فن

حادث مروع.. نجاة المخرج رؤوف عبد السيد من الموت | صور

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:29 م
لمخرج رؤوف عبد السيد
لمخرج رؤوف عبد السيد
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شروق ابراهيم
تعرض المخرج رؤوف عبد السيد لحادث سير مروع أدى إلى إصابته بجروح بالغة منها كسور وكدمات وتم نقله إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج. 

وأظهرت الصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن سيارة المخرج رؤوف عبدالسيد تهشمت بالكامل على طريق وادي النطرون، وذلك بسبب تصادمه بسيارة نقل كانت تسير عكس الاتجاه. 

يشار إلى أن المخرج رؤوف عبد السيد كانت بدايته كمصور في فيلم (معالي الوزير) للمخرج (سمير سيف)، أعقبه بـ (اسكندرية نيويورك) للمخرج الكبير (يوسف شاهين)، ثم (انت عمري، ويجا، وخيانة مشروعة) للمخرج (خالد يوسف)، و(أوقات فراغ) لـ(محمد مصطفى)، كما عمل مساعد مصور في فيلم (45 يوم) لـ(أحمد يسري).

كما عمل كمدير تصوير في عديد من المسلسلات، مثل: (الرحايا)، (قصه حب)، (الشوارع الخلفية)، (كاريوكا)، (باب الخلق)، (العراف)، ومسلسل (صاحب السعادة)، بالإضافة الى العديد من الأفلام، مثل: (الغابه)، (حلم العمر)، (عائله ميكي)، (عشم)، وفيلم (المعدية)، وخاض تجربه الإخراج لأول مرة من خلال مسلسل (الف ليلة وليلة)، ثم مسلسل (أبو البنات) ثم (طاقة نور) واستمر في عمله كمخرج ومدير تصوير لأعماله الجديدة معًا.
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