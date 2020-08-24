البرلمان يوافق على مقترح أبو العينين بإلغاء عقوبة الحبس في حالة تأخر تقديم الإقرار الضريبي.. النائب: القانون الموحد نقلة حضارية.. وبه مزايا عديدة للدولة والممول

أبو العينين خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد:

عقوبة الحبس لتأخر الإقرار الضريبي يتعارض مع جهود الدولة لجذب المستثمرين

لابد من تحقيق التوازن بين العقوبة والمخالفة بقانون الإجراءات الضريبة الموحد

قانون ضرائب الدخل لم ينص على عقوبة الحبس واكتفى بالغرامة

القانون يمكن من حصر أفضل للمجتمع الضريبي ودمج الاقتصاد غير الرسمي ومكافحة التهرب

الضرائب تمثل 75% من إيرادات الموازنة العامة

من الممكن زيادة الإيرادات دون فرض أعباء جديدة على الممولين الحاليين

أدعو لتقصير فترات نظر الطعون الضريبية لسرعة تحصيل المتأخرات الضريبية









وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على اقتراح النائب محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" لشئون المجالس النيابية، بإلغاء عقوبة الحبس في تأخر تقديم الإقرار الضريبي مع زيادة قيمة الغرامة، وأصبح الحد الأقصى للغرامة 200 ألف جنيه بدلًا 100 ألف.





وأيّد أعضاء المجلس بالإجماع، ما ذكره النائب محمد أبو العينين في كلمته بالجسلة العامة، عن خطورة هذه العقوبة على المستثمرين بمشروع قانون الإجراءات الضريبة الموحد.

وتنص المادة 71 من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على معاقبة من يتأخر عن التقدم بالإقرار الضريبي لمدة تتجاوز ستين يومًا بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.





وقال "أبو العينين"، في كلمته بالجلسة العامة، إن إقرار عقوبة الحبس على هذه المخالفة يتعارض مع جهود الدولة لجذب المستثمرين ويسبب الفزع لدى الممولين، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك توازن بين العقوبة والمخالفة.





كما طالب النائب، بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بعقوبة الغرامة مع زيادة الحد الأقصى للغرامة، مضيفا أن القانون 91 لسنة 2005 الخاص بضرائب الدخل لم ينص على عقوبة الحبس واكتفى بالغرامة.





وأكد "أبو العينين"، أهمية مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد للممول والدولة، مشيرًا إلى أنه نقلة حضارية يسهم في تحسين كفاءة الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب وتقليل وقت وتكلفة سداد الضرائب؛ وهو ما يؤدى لتحسن بيئة الاستثمار وزيادة الإيرادات الضريبية.





وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف حصر المجتمع الضريبي بشكل أفضل، والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات في تقديم الإقرارات إلكترونيا والتحصيل إلكترونيا، والتحول من النظام الورقي الى النظام الرقمي وتبسيط وميكنة كافة الإجراءات الضريبية من خلال نافذة واحدة، وتوحيد كافة الإجراءات الخاصة بكافة الضرائب في قانون واحد.





وأضاف أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية في كافة عمليات البيع والشراء، وكذا الإيصال المهني إلكتروني عند التعامل مع أصحاب المهن الحرة، وربط أجهزة إصدار الفواتير الإليكترونية بمصلحة الضرائب بما يجعلها تحصر بشكل لحظي وفوري كل تعاملات المجتمع الضريبي، وبما لا يكون هناك أي مجال للتهرب، يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية وتحصيل حق الدولة.





وأكد "أبو العينين"، أن الضرائب هي أهم مصادر إيرادات الدولة، فهي توفر 75% من إيرادات الموازنة العامة، مضيفا أن الحصيلة الضريبية تبلغ حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن المتوسط العالمي يترواح بين 18% و20%، ويصل في الولايات المتحدة إلى 24%؛ وهو ما يشير إلى أن من الممكن زيادة الإيرادات الضريبية عبر الحصر الكامل للمجتمع الضريبي من دون زيادة الأعباء على الممولين الحاليين.





وقال النائب، إن مشروع القانون سيمكن من حصر المجتمع الضريبي عن طريق الذكاء الاصطناعي، حيث سيكون التعامل إلكترونيًا، مطالبا وزارة المالية، بتوفير متطلبات إنجاح هذا النظام الجديد؛ عبر توفير التكنولوجيات الحديثة والموارد البشرية المؤهلة.





وقدم أبو العينين التحية إلى وزارة المالية، وقال تستحق كل التقدير والاحترام وأرجو أن تكون بداية خير لفض المنازعات الضريبية، داعيا إلى النظر فيما يتعلق بتقليل المدة التي يستغرقها الفصل في الطعون الضريبية سواء أمام اللجان الداخلية أو لجان الطعن؛ بما يسهم في سرعة تحصيل المتأخرات الضريبية واستقرار الموقف الضريبي للممول.



