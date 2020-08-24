مدير صحة مطروح يتفقد مستشفى الضبعة للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى

زار الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح مستشفي الضبعة المركزي للوقوف علي مدى جودة الخدمة الصحية المقدمة بالمستشفى.









وتفقد خلال الجولة جميع أقسام المستشفي والتقي بالطاقم الطبي بها وكذا تفقد أعمال التطوير حيث وجه بسرعة إنجازها.

















وأكد البلتاجي علي ضرورة حسن معاملة المرضى و احتوائهم وأنه لن يسمح بأى تهاون في حق أي مريض.









وأشار إلى أنه تم المرور من قبل إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة على مستشفى سيوة المركزي لمتابعة مدى التزام الفريق الطبى باحتياطات مكافحة العدوى.









كما قام فريق المرور بتدريب العاملين على رأس العمل لتلافى أي سلبيات تحت إشراف الدكتورة دينا وجيه مدير إدارة مكافحة العدوى.