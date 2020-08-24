AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مدير صحة مطروح يتفقد مستشفى الضبعة للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:18 م
الدكتور أحمد البلتاجي
الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح
Advertisements
ايمن محمود
زار الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة  بمطروح مستشفي الضبعة المركزي للوقوف علي مدى جودة الخدمة الصحية المقدمة بالمستشفى.


وتفقد خلال الجولة جميع  أقسام المستشفي والتقي بالطاقم الطبي بها وكذا تفقد أعمال التطوير حيث وجه بسرعة إنجازها.




وأكد البلتاجي علي ضرورة حسن معاملة المرضى و احتوائهم وأنه لن  يسمح  بأى تهاون في حق أي مريض.


وأشار إلى أنه تم المرور من قبل إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة على مستشفى سيوة المركزي لمتابعة مدى التزام الفريق الطبى باحتياطات مكافحة العدوى. 


كما قام فريق المرور بتدريب العاملين على رأس العمل لتلافى أي  سلبيات تحت إشراف الدكتورة دينا وجيه مدير إدارة مكافحة العدوى.
مدير صحة مطروح يتفقد مستشفى الضبعة للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى
مدير صحة مطروح يتفقد مستشفى الضبعة للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى
مدير صحة مطروح يتفقد مستشفى الضبعة للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمتابعة سير العمل.. نائب محافظ مطروح تتفقد مستشفيات عزل مصابي كورونا.. صور

تكلفتهما 11 مليون جنيه.. مدير إسكان مطروح يتابع تطوير مستشفى سيوة وإنشاء سوق الواحة الجديد

وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفى سيوة ويلتقى بمشايخ الواحة لمتابعة الخدمات المقدمة

وكيل وزارة الصحة بمطروح يتابع الخدمات الصحية بمستشفى مارينا

وكيل صحة مطروح يتفقد الحجر الصحي بمنفذ السلوم والمستشفى قبل افتتاحها.. صور

بتكلفة 30 مليون جنيه.. شعيب يفتتح أعمال تطوير أقسام مستشفى مطروح العام |شاهد

ترشيحاتنا

مفضوحين.. مذيع قناة الأهلي يفتح النار على سيف زاهر وإبراهيم فايق

ابتزها بصور خادشة للحياء.. القبض على لاعب بوادي دجلة لانتهاكه خصوصية فتاة على فيسبوك

الصقر يحرج أحمد بلال بسبب مصطفى محمد

فوائد قشر البطيخ.. فياجرا طبيعية وعلاج للضغط

بعد قرار النيابة العامة بضبط المتهمين.. حكاية اغتصاب فتاة فيرمونت قبل 6 سنوات

الإمارات تلغي لقاءً ثلاثيا مع إسرائيل وأمريكا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشف أعراض التهاب القولون التقرحي

شميز مشجرة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بإطلالة مبهجة

حادث مروع.. نجاة المخرج رؤوف عبد السيد من الموت | صور