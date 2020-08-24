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رياضة

كشرى يعلن قائمة أسوان لمواجهة إنبي غدا

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:03 م
أسوان
أسوان
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كتب: رباب الهوارى
أعلن أحمد كشرى المدير الفنى لنادي أسوان ، ضم 23 لاعبا بقائمة الفريق استعدادا لمواجهة إنبي في الجولة 22 بالدورى الممتاز .

وجاءت القائمة كالتالى :
محمد خليفة
محمود نعيم
طارق أبو العز
عبدالعزيز إمام
أحمد عامر
أحمد فتحى
محمد همام

رضا السيد "حارس"

الحسينى سمير

إبراهيم جلال

هيثم الفيل

عبدالله السنجهاوى

حسن يوسف

محمد المرسى

أحمد الصغيرىً

سولمون منساه


فادي فريد

مسعد عوض "حارس"

مصطفى البدرى

أحمد بلية "تحت السن "

يوسف العوامى

يوسف أسامة نبيه

كريم الطيب " تحت السن"

وتشهد القائمة غياب إبراهيم القاضى ومحمد جابر قلبا الدفاع للإيقاف إنذار ثالث .

وغياب مصطفى دويدار ومحمد إسماعيل لوجود بند عدم المشاركة أمام إنبى بعقد الإعارة .

وإستمرار غياب محمد رزق للإصابة وأوميد أوكرى للتأهيل .

وشهدت القائمة عودة هداف الفريق فادى فريد . ويحتل نادي أسوان المركز الثانى عشر بجدول مسابقة الدورى العام، برصيد 22 نقطة، وحقق زهرة الجنوب الفوز فى 5 مباريات، وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 9 لقاءات ، كما سجل هجوم أسوان 22 هدفًا واستقبلت شباكهم 33هدفًا.
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